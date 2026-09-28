Maru Campos pide a SCJN mantener ley de Chihuahua contra injerencia del crimen en elecciones

Maru Campos defendió la reforma electoral aprobada en Chihuahua y pide a SCJN no anularla.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener una reforma electoral estatal que contempla anular elecciones cuando intervenga el crimen organizado e impedir la participación de candidatos vinculados con la delincuencia, ante el intento de Morena de eliminarla recurriendo al Poder Judicial Federal.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Campos Galván recordó que este martes 29 de septiembre, la SCJN resolverá si mantener la legislación que prohíbe la injerencia del crimen en procesos electorales locales.

Al respecto, la gobernadora pidió al órgano de justicia mantener la resolución del Congreso estatal.

Aseguró que está “en juego” que el voto se decida en las urnas y no “en los cuarteles del crimen”: “Proteger el voto de los chihuahuenses no es una opción para este gobierno: es una obligación”, aseguró.

Pidió a los ministros considerar que ellos fueron electos por voto popular, por lo que deben entender la importancia de defender la calidad del voto.

Campos Galván aseguró que toda Chihuahua estará atenta a la resolución de las y los ministros.

Morena busca eliminar reforma que aprobó Congreso de Chihuahua, acusa Campos

En su mensaje, Campos Galván recordó que la reforma fue aprobada por el Congreso de Chihuahua como respuesta a la influencia del crimen organizado en procesos electorales.

Afirmó que la modificación fue respaldada por todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo estatal, con excepción de Morena , quienes votaron en contra.

Por lo anterior, recordó la gobernadora, al no contar con los votos suficientes para modificarla en el Congreso estatal, la fuerza guinda recurrió a la Suprema Corte para impugnar sus disposiciones.

La gobernadora sostuvo que la discusión tiene implicaciones más allá de Chihuahua. Señaló que existen entidades donde, según su planteamiento, grupos delictivos han influido en la selección de candidatos y en los resultados electorales.

“Lo que está en juego el martes es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, dijo Campos en su mensaje.

am