Suma Mazatlán más de 359 mil cruceristas en los primeros nueve meses de 2026

Mazatlán mantiene un dinamismo turístico sostenido durante este 2026, al sumar de enero a septiembre un total de 97 cruceros turísticos que transportaron a 359,120 cruceristas, generando una importante derrama económica superior a los 574 millones de pesos.

Este lunes, el puerto recibió la visita del crucero “Navigator Of The Seas”, procedente de Los Ángeles, California, el cual atracó con 3,550 pasajeros y 1,261 tripulantes a bordo, consolidando el flujo constante de visitantes internacionales.

Con la llegada de esta embarcación, Mazatlán concluye la actividad naviera correspondiente al mes de septiembre. Durante este periodo se recibieron 8 cruceros turísticos con más de 27 mil cruceristas que generaron una derrama económica superior a los 44 millones de pesos.

Al respecto, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada continua de cruceros es un reflejo de la confianza de las navieras internacionales en el destino.

La funcionaria estatal subrayó que esta industria impulsa fuertemente la economía local, beneficiando de manera directa a prestadores de servicios, comercios, transportistas y artesanos del puerto.

De esta forma Mazatlán se sigue posicionando como uno de los puertos favoritos del turismo naviero en el Pacífico mexicano.

🛳️ Mazatlán se mantiene fuerte en turismo al sumar de enero a septiembre un total de 97 cruceros turísticos que transportaron a 359,120 cruceristas, generando una importante derrama económica superior a los 574 millones de pesos.https://t.co/MOKy5f8EAI pic.twitter.com/caSiWGDkDz — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 28, 2026

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FGR