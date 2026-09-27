Defensa despliega 100 elementos de Fuerzas Especiales en Mazatlán

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó este domingo a 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales en Mazatlán, Sinaloa, como parte de un nuevo refuerzo de seguridad en el municipio.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que el envío forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tiene como objetivo ampliar la presencia operativa en esa zona del estado.
La Defensa detalló que los efectivos salieron poco después del mediodía desde la base de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un Boeing B-738 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.
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Tercer refuerzo en Mazatlán en menos de dos semanas: trabajarán en patrullajes, acciones disuasivas...
El contingente se incorporará a las operaciones de la 9/a. Zona Militar y trabajará en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.
Dentro de las tareas previstas, los militares realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas conurbadas de Mazatlán. Defensa indicó que el personal deberá sujetar sus intervenciones a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y al respeto de los derechos humanos.
El envío de este domingo representa el tercer refuerzo de seguridad anunciado para Mazatlán durante septiembre.
La primera oleada ocurrió el día 15, cuando Defensa trasladó mil 600 militares, entre ellos un centenar de efectivos especializados, mientras Marina incorporó mil elementos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sumó 836 agentes.
Seis días después, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó sobre la llegada de otros 900 miembros del Ejército Mexicano al puerto.
La funcionaria señaló entonces que el estado de fuerza de corporaciones federales, estatales y municipales rondaba los 9 mil efectivos, distribuidos en zonas urbanas, rurales, comerciales y turísticas.
Con este contingente, la dependencia federal suma una nueva movilización en menos de dos semanas, después de los traslados reportados el 15 y 21 de septiembre.
Según la institución, el refuerzo también busca apoyar las acciones contra organizaciones delictivas que operan en el municipio. Entre las prioridades mencionó la captura de líderes y otros generadores de violencia mediante operativos coordinados con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.
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