Johnson lo presenta

Douglass Benning asume como número dos de Embajada de EU en México

Douglass Benning asumió como jefe de Misión Adjunto; coordinará la operación de la Embajada de EU y agencias estadounidenses en México

Douglass Benning asumió como jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Estados Unidos en México.
Douglass Benning asumió como jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Estados Unidos en México. Foto: X @USAmbMex
Por:
Elizabeth Hernández

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, presentó a Douglas Benning como jefe de Misión Adjunto, considerado el segundo puesto de mayor jerarquía en la misión diplomática de Washington.

Johnson presentó a su nuevo colaborador durante un encuentro con representantes de distintos sectores del país.

Fue un gusto reunir a amigos y socios de distintos sectores en México para dar la bienvenida a Douglass Benning, nuestro nuevo Jefe Adjunto de Misión”, expresó el representante diplomático a través de una publicación en redes sociales.

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También destacó que el diplomático llega con “una amplia experiencia y un profundo conocimiento de nuestra relación bilateral”.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en fotografía de archivo.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Como jefe de Misión Adjunto del embajador Ronald Johnson, Benning tendrá participación directa en una agenda bilateral marcada por seguridad, migración, comercio y asuntos consulares.

Durante la gestión de su antecesor Mark Coolidge Johnson, la Embajada describió esa responsabilidad como la conducción de 40 agencias y unos 3 mil 500 empleados para cumplir los objetivos de Washington en México, entre ellos el combate al tráfico de fentanilo, la movilidad humana y los intercambios comerciales.

Johnson también tuvo bajo su ámbito nueve consulados y nueve agencias consulares.

¿Quién es Douglas Benning, número dos del Embajador Ronald Johnson?

Antes de este encargo, Benning encabezó el Consulado General de Estados Unidos en Milán entre 2023 y 2026.

De 2021 a 2023 ocupó el puesto de subsecretario de Estado adjunto principal para Asuntos Consulares, desde el cual tuvo a su cargo las operaciones de ese ramo a escala mundial dentro del Departamento de Estado.

Su trayectoria dentro del Servicio Exterior comenzó en 1996 y alcanza áreas relacionadas con visas, atención consular, administración y respuesta ante crisis.

También dirigió Operaciones Nacionales de Visas y el Centro de Operaciones del Departamento de Estado, una estructura que funciona las 24 horas para atender comunicaciones y emergencias internacionales.

Con experiencia previa en México, el funcionario también trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional entre 2014 y 2015, donde tuvo responsabilidad sobre las comunicaciones interinstitucionales.

Antes pasó por Tegucigalpa, Londres y Praga, además de otras asignaciones en Washington. Habla español e italiano.

Mark Coolidge Johnson dejó el puesto tras ocuparlo desde julio de 2023 y salió del servicio diplomático para asumir la presidencia de Chautauqua Institution.

Esa organización confirmó que durante su etapa en México supervisó a más de 3 mil trabajadores y la estructura consular estadounidense en el país.

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