PRI y PAN exigen acciones tras señalamientos de EU sobre vínculos con el crimen organizado

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, en una fotografía ilustrativa.

El PRI y el PAN en el Senado de la República exigieron al gobierno mexicano investigar los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones del crimen organizado, luego de las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro contra 21 personas físicas y 25 personas morales por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

El senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que las acciones de las autoridades estadounidenses han puesto nuevamente sobre la mesa presuntos vínculos entre actores políticos y grupos criminales, por lo que demandó investigaciones y sanciones.

“Quienes tienen pactos y se relacionan con los criminales y con los cárteles del crimen organizado son los narcopolíticos”, afirmó.

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Moreno Cárdenas señaló que los señalamientos no corresponden únicamente a denuncias políticas o periodísticas, sino que también provienen de instituciones del gobierno estadounidense.

“Ha quedado acreditado una vez más, ha sido el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, instituciones del gobierno de Estados Unidos que han hecho señalamientos, que han dado no solo lineamientos de lo que está ocurriendo, de lo que han hecho, de la vinculación que tienen con cárteles del crimen organizado” Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI



Y luego no quieren que les digan narc0políticos, expresó Alejandro Moreno, quien habló sobre la sanción del departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra 21 personas físicas y 25 personas morales por vínculos con el cártel de Sinaloa. pic.twitter.com/RgwZ5XAX5r — Angel Gallegos (@gallegoso) September 29, 2026

Ante ello, el dirigente priista llamó a las autoridades mexicanas a investigar los casos y llevar ante la justicia a quienes tengan imputaciones.

“Lo que yo creo que deberían de hacer es combatir, investigar, sancionar, llevar a la justicia a quienes tienen imputaciones y señalamientos claros”, sostuvo.

Moreno Cárdenas cuestionó además que el gobierno mexicano haga caso omiso a los señalamientos provenientes de Estados Unidos.

“Hay imputaciones de otros gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos de manera clara, de manera contundente y este gobierno hace caso omiso”, afirmó.

PAN pide investigar a ‘Andy’ López Beltrán

Por su parte, la senadora del PAN, Lilly Téllez García, pidió que las autoridades mexicanas investiguen a personas señaladas en relación con las sanciones estadounidenses y demandó que se actúe ante lo que calificó como acusaciones graves.

“Son gravísimas las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”, declaró.

La senadora panista también pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a Andrés Manuel López Beltrán, al referirse a información publicada este martes por The New York Times.

“También hago un llamado a la FGR a que investigue ya al hijo de López Obrador, al tal Andy. El New York Times informa que se le investiga por vínculos con el crimen organizado y por contrabando de combustible”, señaló.

Por su parte, Moreno Cárdenas destacó la necesidad de mantener la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales.

“Quiero aprovechar para reconocerle al embajador Ronald Johnson su trabajo serio, profesional, responsable, para trabajar de manera coordinada, que haya cooperación, que haya una relación firme, seria, porque eso garantiza el trabajar juntos y en conjunto para acabar con los cárteles del crimen organizado”, expresó.

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cehr