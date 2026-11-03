Aseguran 303 mil litros de posible huachicol en Montemorelos, Nuevo León

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró aproximadamente 303 mil litros de posible hidrocarburo durante un cateo en el ejido Las Puentes, municipio de Montemorelos, Nuevo León, donde también localizó seis tanques de almacenamiento, 229 cubitanques y equipo para el manejo de combustibles.

El operativo forma parte de una investigación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) por posibles delitos relacionados con el almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

Una jueza del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad autorizó la intervención del inmueble, donde agentes de la Policía Federal Ministerial encontraron infraestructura y diversas sustancias cuya composición aún desconocen las autoridades.

Durante la inspección, los elementos de la Agencia de Investigación Criminal también aseguraron dos contenedores tipo frac tank, un semirremolque cisterna, una plataforma de carga, un montacargas y cuatro equipos de bombeo.

El inventario incluye una planta generadora de electricidad, una revolvedora de concreto, documentación y 50 costales con polvo blanco que permanece sujeto a análisis periciales.

Aseguran 303 mil litros de posible huachicol en Nuevo León ı Foto: FGR

Entre los mayores aseguramientos de combustible reportados durante este año destaca uno en Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades federales aseguraron tres millones 769 mil 500 litros de combustible el 21 de julio.

En el predio de la Brecha El Becerro encontraron seis tractocamiones, siete pipas, 11 contenedores móviles y una estructura de tuberías posiblemente destinada al procesamiento de líquidos. La Fiscalía abrió una investigación por almacenamiento ilícito.

Meses antes, el 29 de marzo, la institución dio a conocer el hallazgo de otros dos millones 189 mil litros en esa misma ciudad fronteriza. La diligencia derivó de una denuncia anónima que permitió localizar un inmueble con 49 contenedores tipo frac tank, 18 autotanques, seis tractocamiones y diversos depósitos metálicos.

También Nuevo León registró un aseguramiento de gran volumen el 26 de agosto, cuando agentes federales localizaron aproximadamente dos millones 232 mil litros de una sustancia todavía sin identificar en un predio de Guadalupe.

El cateo permitió incautar tres mil 304 tambos, 270 cubitanques, diez ferrotanques y once depósitos verticales. A diferencia de otros casos, la Fiscalía precisó que necesitaba los dictámenes correspondientes para establecer si el líquido contenía hidrocarburos.

Aseguran 303 mil litros de posible huachicol en Nuevo León ı Foto: FGR

Por lo que corresponde al nuevo hallazgo en Montemorelos, peritos de la FGR y especialistas de Petróleos Mexicanos participaron en la diligencia, mientras elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Municipal proporcionaron seguridad perimetral.

La Fiscalía Federal en Nuevo León continuará las investigaciones para determinar la procedencia de los 303 mil litros, identificar las sustancias adicionales y establecer posibles responsabilidades penales.

Aseguran 303 mil litros de posible huachicol en Nuevo León ı Foto: FR

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MSL