La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, a 10 meses de la incursión en Caracas que terminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores.

Durante una visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, al Palacio de Miraflores, Rodríguez Gómez calificó el acercamiento como “extraordinariamente relevante” y destacó los beneficios en materia de seguridad y capacitación militar.

“La cooperación bilateral debe estar al servicio de poder garantizar la paz y la seguridad. Paz, no solamente en Venezuela, donde somos un pueblo de paz, sino también para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro hemisferio”, afirmó.

Por su parte, Hegseth aseguró que el acuerdo representará un incremento de las operaciones conjuntas contra organizaciones dedicadas al narcotráfico, y desde la embajada estadounidense en Caracas, advirtió a los grupos criminales: “se les acabó el tiempo. Los cazaremos. Los encontraremos. Y los mataremos”.

El secretario de Defensa también destacó la relación bilateral y afirmó que Venezuela pasó de representar “nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador”. Asimismo, reconoció la “estrecha cooperación” con Delcy Rodríguez “para estabilizar Venezuela y librarla, de una vez por todas, de los narcoterroristas”.

La visita de Hegseth —la más reciente de una serie de viajes a Venezuela realizados por miembros del gabinete del presidente Donald Trump— pone de relieve los esfuerzos de la administración estadounidense por profundizar su influencia en el país sudamericano. En agosto, Trump afirmó que Hegseth ayudó a negociar un acuerdo de gran alcance para que Estados Unidos tomara el control de algunas reservas petroleras venezolanas.

El jefe del Pentágono elogió el acuerdo energético haciendo referencia a otra importante acción militar llevada a cabo por la administración Trump este año: la guerra con Irán. Dicho conflicto ha perturbado el suministro mundial de energía a través de una vía marítima crucial en el golfo Pérsico, lo que ha provocado un aumento en los precios de la gasolina y ha contribuido a las graves derrotas sufridas por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato celebradas este mes.

El acuerdo petrolero con Venezuela “hace que el estrecho de Ormuz deje de ser un factor relevante para el hemisferio occidental”, declaró Hegseth.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr