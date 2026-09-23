Trump y Delcy abordaron estabilización económica y transición política en Venezuela durante ‘breve’ reunión

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue “breve pero importante”, y se abordaron temas como la estabilización económica y la transición política en el país sudamericano, informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En declaraciones a la prensa en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rubio brindó más detalles de la reunión que sostuvieron los mandatarios que informó ayer Rodríguez Gómez en sus redes sociales.

🇺🇸 El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó como “corta pero importante” su reunión con Delcy Rodríguez.



Señaló que abordaron la deuda, la economía y una transición política, además de condiciones para elecciones libres y justas en Venezuela. pic.twitter.com/WRRN0l2tA7 — Azucena Uresti (@azucenau) September 23, 2026

De acuerdo con el secretario de Estado, entre los temas abordados en la “breve” reunión se encuentran la reestructuración de la deuda venezolana, la estabilización de la economía y el proceso de transición política en el país sudamericano, que gobierna de manera interina Delcy Rodríguez tras la detención por fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Rubio aseguró que “hay mucho que arreglar para que Venezuela tenga éxito” y destacó que entre Estados Unidos y Venezuela existe una amplia colaboración para lograr estos objetivos.

Reestructurar deuda de Venezuela, principal tema de discusión, EU quiere colaborar

Marco Rubio aseguró que la reestructuración de la deuda soberana fue uno de los principales asuntos abordados en la reunión entre Trump y Rodríguez.

Marco Rubio:



Look, the international system is not in good shape right now. pic.twitter.com/5pUWJ9DckV — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Rubio aseguró que Venezuela tiene “probablemente la mayor deuda soberana del mundo pendiente de reestructuración” , y destacó que Estados Unidos quiere colaborar en la reestructuración, pero que ésta debe hacerse “de la manera correcta” .

El secretario de Estado recordó que el Gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA tienen alrededor de 60 mil millones de dólares en bonos en situación de impago.

No obstante, analistas citados por la agencia Reuters estiman que, sumando intereses acumulados, así como otras reclamaciones y laudos arbitrales, el pasivo total venezolano podría superar los 150 mil millones de dólares.

seguridad y otros asuntos de interés común.



Expresamos nuestro agradecimiento al presidente Trump y a su Gobierno por el decidido apoyo brindado durante la emergencia ocasionada por los terremotos del pasado 24 de junio, así como por su respaldo al proceso de reinserción de — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 23, 2026

EU señala como prioridad garantizar elecciones libres

Por otro lado, Marco Rubio señaló que, entre las principales prioridades del trabajo conjunto entre Estados Unidos y Venezuela, se encuentran garantizar una transición política ordenada en el país sudamericano, basada en elecciones libres.

Destacó que hay conversaciones con las autoridades interinas para trabajar en la reconstrucción de las instituciones, con el objetivo de garantizar elecciones libres y justas.

“Lo que queremos ver —más allá de simplemente celebrar elecciones libres y justas— es una república duradera”, destacó Marco Rubio ante los medios de comunicación.

Marco Rubio asegura que EU no se concentrará únicamente en la líder opositora venezolana María Corina Machado. ı Foto: ›Reuters

Rubio destacó la necesidad de fortalecer las instituciones venezolanas, así como garantizar la libertad de expresión y de los medios independientes.

Sobre María Corina Machado, líder opositora que intentó contender por la presidencia en 2024, Marco Rubio dijo que es una mujer “muy valiente”, pero que no habría que concentrarse únicamente en ella , sino también en otros dirigentes opositores que se encuentran en el extranjero.

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