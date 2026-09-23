Milei da fuerte discurso ante la ONU: ‘solo sirve para alimentar a una casta de parásitos’

Javier Milei, presidente de Argentina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas

El presidente de Argentina, Javier Milei, cuestionó a las Naciones Unidas (ONU) sobre su desempeño respecto a los objetivos originales que tenía el organismo al momento de crearse.

Afirmó que se rompió lo que llamó un “pacto sagrado” con el mundo. De igual forma acusó de “mirar a otro lado” en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas que mantiene Argentina hace casi dos siglos con el Reino Unido.

El presidente argentino lanzó duras críticas al organismo al afirmar que “se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”.

Milei señaló que el Reino Unido sostiene una “interpretación selectiva” sobre el principio de libre determinación en el caso de las Malvinas, situadas en el Atlántico Sur.

“Una organización (la ONU) que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros, decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas”, afirmó Milei al hablar en la asamblea.

🇦🇷🇺🇳 Javier Milei, en la ONU, arremetió contra el organismo internacional:



“La ONU se convirtió en una organización inútil”.



Y agregó: “Hoy solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes”. pic.twitter.com/GxNwCRq4xp — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 23, 2026

Tras el avance de proyectos petroleros en aguas cercanas a Malvinas, el país inició a principios de este mes un proceso de sanciones contra más de 60 empresas y personas vinculadas a un proyecto de perforación petrolera en alta mar, una medida que las autoridades británicas han rechazado enérgicamente.

La subsecretaria de Estado británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, había declarado el viernes que las acciones de Argentina son “inaceptables” y afirmó que “las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca”.

Milei tiene previsto reunirse el jueves con el primer ministro israelí y estrecho aliado, Benjamin Netanyahu. El proyecto de perforación petrolera en las Malvinas mantiene fuertes vínculos con Israel.

La reivindicación de soberanía de Argentina sobre las islas del Atlántico Sur sigue siendo fundamental para su identidad nacional.

Tras ser ocupadas por el Reino Unido en 1833, el país sudamericano invadió el archipiélago en 1982 y libró una guerra de diez semanas que culminó con la rendición argentina, un hecho que aún se conmemora en Buenos Aires con murales callejeros en honor a los soldados caídos.

Javier Milei, presidente de Argentina ı Foto: Reuters

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