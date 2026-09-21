VIDEO del asesinato de Susy Aponte ‘La China Polo’, periodista y candidata de Perú, causa conmoción

La periodista y candidata regional peruana Susy Aponte, conocida como “La China Polo”, fue asesinada a tiros durante un acto de campaña en Caraz, Perú, hechos que conmocionaron a la sociedad del país sudamericano y de los que, además, se difundió un aterrador video en redes sociales.

Susy Aponte Polo, quien contendía por el departamento de Áncash bajo el partido Un Camino Diferente fue asesinada el sábado 20 de septiembre alrededor de las 12:40 horas, donde recibió varios tiros por la espalda dirigidos hacia la cabeza.

Asesinada la periodista y candidata Susy Aponte en Caraz, Perú. ı Foto: FB, @chinapolodominical

Por estos hechos ya hay una persona detenida, un ciudadano venezolano identificado como Luis Obispo Díaz, de 29 años. El video y las fotografías que permitieron la identificación del presunto responsable se difundieron también en redes sociales.

Captan en aterrador VIDEO el asesinato de Susy Aponte, “La China Polo”

Medios locales y usuarios de redes sociales difundieron un aterrador video que atestigua el momento en que Susy Aponte, “La China Polo”, es asesinada.

En la grabación se mira cómo “La China Polo”, en medio de su evento en Caraz, está siendo entrevistada por un corresponsal de Rimalima Noticias. En su mensaje, la entonces candidata detalló parte de sus planes a su futuro y arremetió contra otros partidos del espectro político del país sudamericano.

“Soy la única mujer que va a la región de Áncash a transformar. Porque las mujeres sí podemos. Basta de esos partidos populares como Somos Perú, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, que lo único que están haciendo con sus campañas millonarias es empeñar nuestra región. Basta de corrupción, nosotros vamos a transformar Áncash”, expresó la candidata asesinada.

Funeral de Susy Aponte, "La China Polo", asesinada a tiros en Caraz, Perú. ı Foto: Reuters

Aponte Polo se encontraba terminando su discurso con la oración: “Hago un llamado otra vez a nuestra nación, a las más de 600 mil mujeres que tiene Áncash…”, cuando fue interrumpida por los disparos de arma de fuego que cobraron su vida .

En la grabación se mira cómo el momento provocó pánico, y cómo los acompañantes de Susy, con sus banderas de Un Camino Diferente, se tiraron al suelo presas del miedo.

El video se difundió en redes sociales y lo compartimos a continuación, no sin antes advertir que es material sensible y debe consultarse con discreción :

Atacan a tiros a la candidata y periodista Susy Aponte durante un evento público en un mercado de Caraz, Áncash.



La postulante falleció tras el atentado. La Policía Nacional detuvo a un sospechoso.#Perú pic.twitter.com/vr44ESUkYx — RTN Medios (@rtnmedios) September 20, 2026

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) pidió esclarecer el asesinato de “La China Polo” y garantizar que el proceso electoral se desarrolle de manera pacífica y con garantías.

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