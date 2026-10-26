Así fue regreso de María Corina Machado a Venezuela | VIDEOS

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela y fue recibida entre los gritos y aplausos de las personas que la rodearon mientras pasaba por las calles a bordo de un vehículo.

El 20 de octubre María Corina Machado compartió un video, por medio de redes sociales, asegurando que sus connacionales saben lo que están decididos a hacer “para tener una Venezuela libre”, invitando a la participación el 22 de octubre para exigir que se respetara el mandato ciudadano.

La líder de oposición venezolana anunció que se encontraba en Venezuela, y esta información fue replicada por el excandidato presidencial Edmundo Gonzáles, quien aseguró que le emocionaba anunciar que Machado se encontraba “en territorio venezolano”

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad” se lee en la publicación de González.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano.



Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!



Muy pronto estaré con… https://t.co/2y2oWdy46W — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

El domingo 25 de octubre, Machado Parisca compartió una serie de videos en los que aparece desde un vehículo en medio de una multitud que la recibió entre gritos, aplausos, y banderas de Venezuela.

Luego de permanecer 10 meses en el exilio, María Corina Machado se presentó en distintas entidades federales como Zulia, Lara, Aragua y Caracas, en donde grandes multitudes de personas gritaban su nombre, tocaban el claxon de sus vehículos, y externaban su entusiasmo al verla presente.

EN VENEZUELA!

JUNTOS!

POR LA LIBERTAD! pic.twitter.com/PeCRruhXSd — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

¿Quién es María Corina Machado?

María Corina Machado Parisca nació el 7 de octbre de 1967 en Caracas, Venezuela, or lo que actualmente tiene 59 años de edad, y es conocida por ser una activista y política venezonala, quien además de ser ingeniera industrial, es líder de la oposición.

Machado Parisca fundó el partido Vente Venezual, y es cofundadora de la organización civil Súmate. Además de haber sido diputada entre el 2011 y el 2014, María Corina Machado es reconocida por las elecciones presidenciales del 2024.

Esto debido a que no pudo inscribirse en el proceso de las elecciones debido a una inhabilitación administrativa, por lo que Edmundo González Urrutia fue quien se postuló en las elecciones que, de nueva cuenta, Nicolás Maduro ganó.

María Corina Machado salió de Venezuela a finales del 2025 luego de rechazar públicamente los resultados de las elecciones presidenciales e incluso haber sido detenida por unirse a sus simpatizantes en una protesta, por lo que luego de permanecer 10 meses en varios países, este 25 de octubre regresó a Venezuela.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.