Genoveva Huerta y Raúl Torres Guerrero exigieron al Gobierno federal investigar los presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales; advirtieron que la presión de Estados Unidos podría alcanzar las relaciones comerciales y económicas entre ambos países.

La advertencia del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, sobre la posibilidad de exhibir nombres de políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, fue considerada por el Partido Acción Nacional (PAN) como un llamado de atención al Gobierno de México para replantear su estrategia de seguridad y combatir la corrupción sin distinciones partidistas.

La diputada federal panista por Puebla, Genoveva Huerta, sostuvo que las declaraciones del funcionario estadounidense evidencian, desde la perspectiva de su partido, el fracaso de una política de seguridad que privilegió los llamados “abrazos” en lugar de la aplicación de la ley.

“Mientras el oficialismo de Morena insiste en minimizar la crisis de inseguridad y en defender un discurso de supuesta honestidad, las autoridades estadounidenses apuntan directamente a la complicidad política como el motor que fortalece a los grupos criminales”, afirmó.

Genoveva Huerta, diputada federal del PAN ı Foto: @GenovevaHuerta

La legisladora acusó a Morena de mantener presuntos vínculos con organizaciones criminales y señaló que las consecuencias de la inseguridad y la corrupción ya tienen repercusiones internacionales.

Por ello, exigió al Gobierno federal esclarecer cualquier señalamiento sobre posibles nexos entre servidores públicos y grupos delictivos, así como garantizar investigaciones sin importar el cargo o partido político de los involucrados.

“México no merece un gobierno con señalamientos por pactar o tolerar la corrupción que destruye la paz de nuestras familias. La transparencia no puede ser selectiva, ni quedar en meras palabras desde el poder”, sostuvo.

Huerta demandó que las investigaciones se realicen sin excepciones y que prevalezca la rendición de cuentas.

Por su parte, Raúl Torres Guerrero, diputado federal y coordinador de Mexicanos en el Exterior del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, advirtió que la presión estadounidense contra los cárteles y los políticos presuntamente relacionados con ellos podría intensificarse tanto desde la administración de Donald Trump como desde el Congreso de ese país.

El legislador consideró que el Gobierno mexicano no debe asumir que las elecciones intermedias estadounidenses reducirán la atención sobre el combate al narcotráfico y la corrupción política.

“Mientras la 4T siga cuidando a sus narco aliados y dejando libres las cuentas de Rocha Moya y de diversos actores señalados por el Departamento de Justicia habrá consecuencias mayores que ponen en riesgo la estabilidad económica de la relación más importante que tiene México”, declaró.

El diputado Raúl Torres Guerrero ı Foto: PAN CDMX

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT