Al frente, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco; al fondo las instalaciones del INE en la alcaldía Tlalpan.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) acelerar las investigaciones por las presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y proceder con las comparecencias tanto de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, como de los demás involucrados.

A punto de cumplirse un mes de que estalló el escándalo por presuntas irregularidades en contratos del INE, y ante la pregunta de cuándo serán llamados a declarar Guadalupe Taddei y los contratistas relacionados con las adjudicaciones bajo investigación, el coordinador de Morena en el Senado de la República sostuvo que las autoridades ya deben dar resultados.

“Ya debe de haber una respuesta, porque es algo que exige el pueblo de México” Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado



Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, en sesión, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Mier Velazco recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra diversas personas y empresas, mientras que el propio INE interpuso denuncias para que se esclarezcan los hechos.

Consideró que las investigaciones deben llegar hasta sus últimas consecuencias, sin importar el cargo o la posición que hayan ocupado los funcionarios involucrados.

“Esto debe de ser perseguido hasta sus últimas consecuencias, independientemente del rango, cargo que tengan los funcionarios públicos, hayan sido designados o con alguna función delegada” Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado



Ante la insistencia sobre si la judicialización de las denuncias debe incluir la comparecencia de los señalados, Ignacio Mier respondió: “Sí, exactamente. Y los citados tienen que comparecer conforme a las dos denuncias presentadas”.

El senador sostuvo que la FGR debe actuar con prontitud para evitar que el escándalo afecte las actividades sustantivas del organismo electoral, particularmente la organización de los próximos comicios.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: senado.gob.mx

... y destaca viaje de Sheinbaum a China

Por otra parte, Ignacio Mier respaldó la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y expresó su confianza en que su próxima reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, arroje resultados favorables para México, principalmente en materia comercial y de inversiones.

El senador destacó el recibimiento que tuvo Claudia Sheinbaum durante su visita a China, donde sostuvo encuentros con el presidente de ese país Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, además de participar en una conferencia con empresarios de la región Asia-Pacífico.

Señaló que la exposición del Plan México ante representantes empresariales generó expectativas de inversión, particularmente por las oportunidades que ofrece el país en infraestructura y energía.

“La presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum fue acogida con el mayor beneplácito. En la conferencia con los CEOs de la Cuenca del Pacífico estuvo prácticamente lleno y tenía un costo, además, de 4 mil 500 dólares”, afirmó.

Participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum en APEC CEO Summit ı Foto: Especial

Mier Velazco sostuvo que los 21 países que integran el APEC concentran alrededor de 60 por ciento de la riqueza mundial, por lo que consideró relevante la participación de México en ese espacio.

También resaltó que el Plan México contempla atraer inversiones por más de 532 mil millones de dólares y aseguró que el país ofrece condiciones de certeza y estabilidad política para los capitales extranjeros.

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cehr