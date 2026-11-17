Fachada del edificio del INE en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

La salida de funcionarios cercanos al entorno de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, alcanzó ahora a dos áreas estratégicas del organismo: la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

Mario Alberto Alejo García, quien encabezaba la UTF y fue asesor del consejero electoral Jorge Montaño Ventura, y Anahí Silva Tosca, directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, dejaron sus respectivos cargos. Ambos habían sido nombrados en abril pasado, en medio de cuestionamientos sobre su experiencia profesional para ocupar esas responsabilidades.

Con estas dos salidas, suman 32 las renuncias contabilizadas desde el reporte del INE del pasado 3 de noviembre, cuando el organismo informó de 30 bajas por renuncia. Se trata de un conteo que incorpora las dos separaciones conocidas posteriormente, no de un nuevo balance oficial del Instituto.

🔴#OJO | Renuncian dos funcionarios del INE nombrados por Guadalupe Taddei



Mario Alberto Alejo García dejó la titularidad de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a partir del 15 de noviembre, siete meses después de su designación por Guadalupe Taddei.



Su nombramiento fue… pic.twitter.com/8sMTV5gViN — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 17, 2026

Cuestionan nombramiento del titular de Fiscalización

La salida de Alejo García tiene un antecedente de confrontación dentro del Consejo General del INE. Su designación fue cuestionada por las consejerías de Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz, quienes consideraron que no acreditaba la experiencia necesaria para encabezar el área responsable de fiscalizar los recursos de partidos políticos y campañas electorales.

Los tres consejeros impugnaron el nombramiento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, el 10 de junio pasado, la autoridad jurisdiccional confirmó la designación realizada por Taddei.

Antes de asumir la titularidad de Fiscalización, Alejo García se desempeñó como asesor de Jorge Montaño Ventura desde 2023 hasta abril de 2026, cuando fue colocado al frente de la unidad.

Por su parte, Anahí Silva Tosca presentó su renuncia el lunes 16 de noviembre, aunque al tratarse de un día inhábil, su separación del cargo surtió efectos hasta este martes.

Ambos funcionarios eran cercanos a Montaño y estaban vinculados al grupo político del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

Reconfiguran estructura directiva del INE

Las nuevas salidas ocurren en medio de la reconfiguración de la estructura directiva del INE, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo y de los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su administración.

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MSL