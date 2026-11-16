El extitular de la Dirección de Coordinación y Análisis del INE es señalado por probable participación en lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Lista de Personas Bloqueadas tras tras identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones de materiales y servicios electorales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, a partir del análisis de información financiera y corporativa, detectó indicios de un posible esquema de contrataciones con empresas proveedoras del sector electoral, en el que presuntamente se habrían utilizado mecanismos para simular competencia y disponer indebidamente de recursos públicos.

De acuerdo con la UIF, el exfuncionario habría tenido participación en ese esquema y mantenido vínculos comerciales con compañías proveedoras, en algunas de las cuales habría fungido como apoderado legal.

“Como parte del análisis financiero, la UIF identificó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que constituyen elementos relevantes para el seguimiento de posibles irregularidades financieras asociadas con dicho esquema”, señaló.

La Razón de México publicó este lunes que Cuervo Escalona, trabajador del INE durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello, aparece junto a César Rodríguez Ureña, actor y representante legal de Corporativo ZEG, el 3 de marzo de 2023, abordando un taxi y posteriormente un avión.

Posteriormente, Ureña se grabó desde las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, y cuatro días después, el organismo electoral le otorgó a dicha empresa un contrato por 69.4 millones de pesos para material electoral.

César Rodríguez Ureña aparece junto a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, el 3 de marzo de 2023. ı Foto: Captura de video y Especial

¿Qué pasó con el caso Taddei?

En tanto se mantiene vigente la restricción bancaria contra el exfuncionario del INE, las autoridades ministeriales continúan avanzando en la integración de las carpetas de investigación correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales.

El denominado caso Taddei estalló a finales de octubre de 2026, tras la filtración de material audiovisual que vinculaba a la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, con una presunta red de corrupción en la contratación de insumos electorales.

Los videos mostraban encuentros privados y aparentes entregas de dinero en efectivo entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, identificado como operador de un conglomerado de firmas proveedoras del órgano electoral —entre ellas Cajas Graf y Corporativo ZEG—.

Paralelamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en la Cuenta Pública 2025 irregularidades en contratos electorales acumulados por más de 8,870 millones de pesos, señalando que durante la gestión de Taddei el 96 por ciento de las contrataciones se asignaron por adjudicación directa, bajo presuntos esquemas de simulación de competencia y triangulación financiera.

Ante la presión institucional y mediática, Guadalupe Taddei presentó su renuncia al cargo el 26 de octubre de 2026, argumentando la necesidad de salvaguardar la estabilidad del organismo de cara al proceso electoral de 2027, tras lo cual la consejera Blanca Yassahara Cruz García asumió la presidencia provisional.

Por su parte, la defensa y el entorno cercano de la exfuncionaria han rechazado las acusaciones de enriquecimiento ilícito, señalando que las grabaciones fueron sacadas de contexto y forman parte de una campaña de golpeteo político.

En el ámbito judicial, las autoridades informaron que el propio INE presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de Taddei y de decenas de personas y empresas vinculadas a la indagatoria.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR