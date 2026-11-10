INE descarta reducir casillas en 2027 pese a recorte presupuestal de 6 mmdp

Un ciudadano acude a votar a una casilla instalada por el INE.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que el recorte de alrededor de 6 mil millones de pesos a su presupuesto para 2027 no implicará una reducción en el número de casillas que se instalarán para las elecciones del próximo año.

La consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, rechazó que el organismo contemple disminuir los puntos de votación y sostuvo que los comicios del domingo 6 de junio de 2027 se organizarán conforme a la normativa y al esquema habitual.

“No, de ninguna manera”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de reducir casillas ante el ajuste presupuestal, como ha ocurrido en otros procesos electorales.

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La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García. ı Foto: Captura de Pantalla

Cruz García explicó que, una vez que el INE reciba la notificación formal del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, revisará qué proyectos secundarios podrían pausarse o ajustarse para hacer frente a la reducción de recursos, sin comprometer las actividades sustantivas de organización electoral ni los servicios que presta a la ciudadanía.

La consejera presidenta provisional señaló que el objetivo es garantizar el desarrollo de las elecciones de 2027, en las que se renovarán las gubernaturas de 17 estados, 500 diputados federales, 31 Congresos locales y ayuntamientos, pese a las restricciones presupuestales que enfrentará el organismo.

Taddei entregó por escrito actas de su oficina

La expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, entregó por escrito las actas correspondientes a la oficina que encabezó hasta su renuncia, por lo que el procedimiento de entrega-recepción quedó ahora bajo la responsabilidad del Órgano Interno de Control (OIC), informó la consejera presidenta provisional.

En conferencia de prensa, Cruz García explicó que el plazo establecido para realizar la entrega-recepción ya había concluido y que, después de solicitar información a las áreas correspondientes, les notificaron que la exfuncionaria había presentado las actas por escrito.

“Ya había entregado por escrito las actas de entrega de la persona, de la funcionaria saliente, así es que nosotros nos encontramos en ese procedimiento de recepción. Esto ya está en la competencia del propio Órgano Interno de Control”, señaló.

Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, en sesión, en 2025. ı Foto: Cuartoscuro

Al ser cuestionada sobre si la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el OIC o la Fiscalía General de la República (FGR) habían solicitado revisar las instalaciones de la oficina de Guadalupe Taddei o requerido información sobre la anterior administración, Cruz García aseguró que hasta el momento no tenían ninguna diligencia de ese tipo en marcha.

Sin embargo, sostuvo que el INE mantendrá disposición para colaborar con las autoridades investigadoras. “Nuestra parte es totalmente de colaboración y apertura”, afirmó, al señalar que atenderán cualquier requerimiento documental, citatorio a funcionarios o solicitud para realizar revisiones en las instalaciones.

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cehr