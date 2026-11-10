Promover la ciencia y la tecnología como bienes comunes, objetivo prioritario del Gobierno de México: Mario Delgado

La SEP y la Secihti articularán el esquema de financiamiento y asesoría técnica junto con Nacional Financiera y Bancomext.

El Gobierno de México otorgará respaldo financiero y acompañamiento permanente a las y los estudiantes que ganen un lugar en competencias internacionales de ciencia y tecnología. El anuncio oficial se realizó durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y autoridades del sector educativo nacional.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) coordinan este esquema integral junto con Nacional Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). Las instituciones ofrecerán asesoría técnica y apoyos bancarios para formalizar las patentes, prototipos e investigaciones científicas desarrolladas en planteles públicos y privados.

Durante la jornada se reconoció el talento juvenil de 132 alumnos de secundaria y bachillerato tecnológico del país. Entre las innovaciones tecnológicas presentadas destacaron un extintor que combate incendios mediante ondas sonoras, un dispositivo para generar agua potable desde la atmósfera y un calentador de agua fabricado con materiales reciclados para reducir el uso de leña en comunidades vulnerables.

“Nunca imaginé que una pregunta sobre cómo apagar el fuego con sonido me llevaría a ganar una medalla de oro en Indonesia. No necesitamos esperar a ser adultos para transformar el mundo; podemos comenzar hoy”, expresó Ángela Karime Venegas, estudiante de 17 años originaria de Altamira, Tamaulipas.

Bajo el liderazgo de la primera presidenta de nuestro país, la Dra. @Claudiashein, se redoblan los esfuerzos de la #CuartaTransformación para garantizar el derecho a la educación, acompañar a las juventudes y fortalecer una ciencia enfocada en el desarrollo, la autosuficiencia y… pic.twitter.com/TLIdgudt5w — Mario Delgado (@mario_delgado) November 10, 2026

Por su parte, Ángela Olazarán, veracruzana y ganadora del reconocimiento internacional Global Student Prize 2024, anunció la creación de una fundación para apoyar a inventores juveniles. “Ningún estudiante debería renunciar a representar a México en una competencia internacional por falta de recursos”, enfatizó la joven científica.

La exhibición tecnológica incluyó proyectos sobre agrociencia y salud pública, entre ellos sistemas de drones para reforestación ambiental creados por alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), bastones inteligentes orientados a personas con discapacidad visual y un guante traductor de lenguaje de señas a voz.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, impulsado por la UNESCO. Las autoridades educativas destacaron que bajo la Nueva Escuela Mexicana la ciencia y el humanismo mexicano se complementan para resolver problemas sociales concretos y fortalecer la soberanía tecnológica en todo el país.

En el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, reconocemos a las y los estudiantes que con su dedicación inspiran a todo México. 🇲🇽🔬 Hoy en la #SEP, les dimos una gran noticia: por instrucción de nuestra Presidenta @Claudiashein lanzamos una convocatoria permanente… pic.twitter.com/zEgE5SvnfV — Mario Delgado (@mario_delgado) November 10, 2026

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JVR