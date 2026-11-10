Plantean nuevo recorte al INE; Morena busca reducir otros 500 millones de pesos

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La Cámara de Diputados prevé aplicar un tercer recorte de 500 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para 2027, con lo que la reducción acumulada ascendería a 6 mil 500 millones de pesos respecto a los recursos solicitados por el organismo, adelantó la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos.

Durante la discusión en lo particular del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, la legisladora de Morena informó que la nueva reducción será planteada mediante una reserva del diputado José Armando Fernández Samaniego, quien propone trasladar esos recursos al ramo 11, correspondiente a Educación Pública.

La propuesta busca incrementar de 580 mil 249 millones a 580 mil 749 millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

🗳️📌 APRUEBAN PRESUPUESTO 2027 CON RECORTE AL INE Y 1.6 BILLONES PARA PAGAR INTERESES DE LA MEGADEUDA



Morena y sus aliados ya aprobaron en lo general el Presupuesto 2027



Con 372 votos a favor de Morena, PVEM, PT y MC, frente a 102 del PAN y PRI, avanzó el presupuesto federal… pic.twitter.com/6yj4XKD0PZ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 10, 2026

De aprobarse, el presupuesto del INE pasaría de 36 mil 274 millones 541 mil 572 pesos, monto que ya contemplaba dos reducciones previas, a 35 mil 774 millones 541 mil 572 pesos.

El primer ajuste aprobado por la Comisión de Presupuesto fue de 5 mil millones de pesos, mientras que posteriormente se autorizó una segunda disminución de mil millones adicionales.

Morena defiende recortes al presupuesto del INE

Al defender los recortes, Gómez Pozos aseguró que la primera reducción respondió a criterios técnicos y no a una decisión política, al considerar los gastos ejercidos por el organismo durante las elecciones federales de 2024 y la elección del Poder Judicial de 2025.

“No fue un recorte político, fue un recorte técnico basado justamente en los gastos en los que se llevaron a cabo en la elección de 2024 y la elección al Poder Judicial en 2025”, sostuvo.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión reconoció que la revisión del presupuesto del INE se convirtió en un debate político, particularmente por la cantidad de reservas presentadas por legisladores de Morena para reducir todavía más los recursos del organismo.

Reservas de Morena plantean recortes superiores a 12 mil millones de pesos

Detalló que las propuestas enlistadas por integrantes de ese partido plantean disminuciones acumuladas superiores a 12 mil 300 millones de pesos. Entre ellas destaca la del diputado Francisco Javier Borrego, quien propuso restar 4 mil millones de pesos al presupuesto electoral.

Gómez Pozos consideró que algunos legisladores aprovechan la discusión presupuestal para presentar reservas con reducciones adicionales al INE, aún cuando saben que difícilmente serán aprobadas.

“Es lógico que aprovechen la coyuntura para presentar una reserva que saben no va a pasar, pero que le recorta un poquito más al INE y se lo da al sector con el que quieran quedar bien desde tribuna”, expresó.

La reserva de Fernández Samaniego será sometida a discusión y votación del Pleno durante el debate del PEF 2027, durante la jornada de hoy.

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MSL