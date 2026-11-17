Organizaciones de agricultores cumplieron la promesa y bloquearon, desde la mañana de este martes, diversos puntos carreteros en el bajío del país, particularmente en Guanajuato, Jalisco, Querétaro y otros estados. Lo anterior pese a los llamados de la Secretaría de Gobernación de evitar manifestaciones que afectaran a la ciudadanía.

La Guardia Nacional, a través de su perfil en X Guardia Nacional Carreteras, ha llevado a cabo un seguimiento puntual y en tiempo real de los bloqueos que se han registrado en las carreteras de los cinco estados en donde, se prometió, se llevaría a cabo esta medida: Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.

🚜 Agricultores con sus tractores se encuentran listos en más de 10 puntos carreteros de Guanajuato para sumarse al bloqueo nacional. Se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar posibles afectaciones viale pic.twitter.com/BcKXCHNfNB — Actuar Noticias (@ActuarNoticias) November 17, 2026

¿En qué puntos se registran bloqueos carreteros HOY 17 de noviembre?

Así, de acuerdo con los informes en tiempo real presentados por Guardia Nacional Carreteras, entre los puntos afectados se encuentran:

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Guanajuato : Carretera Celaya - Salvatierra, a la altura del Km 115+800 (Mpio. Celaya)

Guanajuato : Carretera Irapuato - Zapotlanejo, a la altura del Km 10+800 (Mpio. Celaya)

Guanajuato : Carretera Irapuato - León, a la altura del Km 125+300

Guanajuato : Carretera Querétaro - León, a la altura del Km 003+700

Guanajuato : Carretera Querétaro - San Luis Potosí, a la altura de los Km 063+000 y Km 087+000

Querétaro : Carretera México - Querétaro, a la altura del Km 147+850 (Mpio. San Juan del Río)

Jalisco : Carretera Guadalajara - Nogales, a la altura del Km 018+000 (Poblado la Venta del Astillero, Zapopan)

Jalisco: Carretera Guadalajara - Morelia, a la altura del Km 040+000 (Caseta de Ocotlán)

#Tomeprecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del Km 115+800, de la carretera Celaya - Salvatierra, a la altura del Mpio. Celaya, Gto., Atienda indicación vial. pic.twitter.com/a67OM23DyN — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 17, 2026

De acuerdo con la información presentada por Guardia Nacional Carreteras, Guanajuato es el estado con mayor concentración de bloqueos y afectaciones.

En las fotografías compartidas por la dependencia federal, se aprecia cómo los manifestantes llevan a cabo los bloqueos mediante camiones de carga, tractores o, en algunos casos, solo parados en medio de la carretera portando pancartas.

Autoridades federales no han publicado una estimación de cuántos puntos de bloqueos hay en los estados donde se convocó la manifestación, ni si ha habido un acercamiento con quienes mantienen puntos activos.

#Tomeprecauciones en #Guanajuato se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 087+000, de la carretera Querétaro - San Luis Potosí , dirección ambos sentidos, Atienda indicación vial. pic.twitter.com/ps6CMeN2iq — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 17, 2026

“No hay necesidad de bloquear ni afectar a la población”: Segob llama al diálogo

Al respecto, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en donde reiteró a los campesinos el llamado al diálogo y a evitar afectaciones a la ciudadanía.

“No hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población porque existen canales de diálogo abiertos y siempre la disposición institucional para encontrar soluciones”, se lee en el comunicado.

El documento recupera las declaraciones que más temprano hizo Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, quien encabezó la Conferencia del pueblo en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rodríguez Velázquez remarcó que su dependencia, junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han sostenido mesas de trabajo con representantes del sector campesino. Además, destacó que existe coordinación permanente con los gobiernos estatales, con quienes, enfatizó, los agricultores aún perciben demandas sin cumplir.

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