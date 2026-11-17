La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, llamó al diálogo y a evitar afectaciones a las organizaciones campesinas que anunciaron bloqueos carreteros para este martes 17 de noviembre.

Recordó que entre las demandas hay agrupaciones que buscan que los apoyos económicos del Gobierno federal dejen de entregarse directamente a los productores y vuelvan a canalizarse a través de las propias organizaciones, a quienes respondió que los apoyos seguirán entregándose directamente a los campesinos.

Rosa Icela Rodríguez encabezó la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Presidencia

En la Conferencia del Pueblo, que encabezó en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez Velázquez aseguró que el Gobierno de México y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mantienen abiertas las puertas para atender a los agricultores, quienes, afirmó, han mostrado una buena recepción ante los acercamientos institucionales.

Apoyos deben seguir entregándose directamente a los trabajadores; reporta 26 mmdp en apoyos

Sin embargo, la titular de la Segob explicó que algunas organizaciones continúan inconformes con los acuerdos establecidos previamente, debido a que pretenden recuperar el esquema mediante el cual los recursos públicos se les entregaban directamente a ellas, en lugar de beneficiar de manera individual a cada productor.

Rodríguez Velázquez sostuvo que los apoyos gubernamentales deben continuar entregándose directamente a los productores y sin intermediarios .

🚧 ¡Toma precauciones! Conoce qué estados tendrán bloqueos carreteros este 17 de noviembre.https://t.co/Tq7fqN3Hn3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 17, 2026

“Hay que recordar que no se entrega el recurso a las organizaciones. Hay alguna organización de las que se está movilizando que está pidiendo eso. La respuesta es que los apoyos van directamente a los productores, como se está haciendo… Todos los productores están siendo atendidos sin intermediarios”, sostuvo.

Asimismo, informó que se han entregado 26 mil millones de pesos como parte de un esfuerzo que calificó de extraordinario y que se financia con recursos del erario para respaldar al sector agrícola.

La secretaria agregó que aquellos productores que hayan quedado fuera de los programas de apoyo o que todavía tengan pendiente recibir atención podrán acceder a la asistencia gubernamental para regularizar su situación.

Nueve organizaciones anuncian bloqueos en cinco estados

En ese contexto, la titular de Gobernación reiteró que existe disposición para establecer un diálogo con las organizaciones campesinas que anunciaron movilizaciones y bloqueos carreteros para este 17 de noviembre.

Este lunes, nueve organizaciones, encabezadas por la Confederación Agropecuaria de México, dieron a conocer que realizarán bloqueos en carreteras de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.

Las agrupaciones tienen entre sus principales demandas el establecimiento de precios justos para sus productos.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am