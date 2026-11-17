Rosa Icela Rodríguez encabeza la Conferencia del Pueblo en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en China por la APEC 2026.

El Gobierno federal lleva a cabo cada mañana de lunes a viernes una conferencia matutina, llamada Conferencia del Pueblo o Mañanera, en donde se brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Esta semana, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la Conferencia, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Shenzhen, China, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Se espera que este martes el Gobierno federal brinde actualizaciones de la visita de Sheinbaum Pardo a China, así como otros temas relevantes de la agenda nacional.

TE RECOMENDAMOS: En el marco de APEC Sheinbaum y Mark Carney acuerdan fortalecer la relación comercial entre México y Canadá

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am