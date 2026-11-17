La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sostendrá una reunión presencial con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la asistencia de ambos al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Con 14 horas de diferencia y a través de un enlace desde Shenzhen, China, la mandataria federal compartió los detalles de su agenda para este martes, en la que se tiene contemplado un encuentro con más jefes de Estado, entre ellos el republicano, con quien, aclaró, la charla será breve.

“Después vamos a tener una breve reunión con el presidente de los Estados Unidos y ya vendrán después, ya más noche, las actividades ya relacionadas con la reunión de líderes de Estado de la APEC”, declaró a través de una videollamada durante la Mañanera del Pueblo de este 17 de noviembre.

Sheinbaum destaca resultados del Plan México ante líderes de la APEC

Sobre su participación durante el foro, comentó que compartió la travesía de México desde 2018 y las acciones que ha emprendido en sus primeros dos años de gobierno, entre las que destacó el Plan México y la reducción de la pobreza, como lo informó el Banco Mundial desde la semana pasada.

“Alrededor de o poco más de 17 millones de personas salieron de la pobreza gracias a este nuevo modelo económico de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Bueno, estuvimos en este foro, hablamos de ello”, resaltó.

Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. pic.twitter.com/ucrYYb7BSe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

Detalla reuniones con Carney y Xi Jinping

Sobre la reunión que sostuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, comentó que abordaron la importancia de la relación entre ambos países y el objetivo de estrechar los vínculos, sobre todo en cuanto al desarrollo tecnológico, científico, turismo y otras áreas que consideren fundamentales.

Respecto al encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, destacó el cumplimiento de varias de las metas que se trazaron con un plan de acción conjunto, lo que a su vez ya llevó a un crecimiento del intercambio comercial.

“Ha aumentado el comercio México-Canadá, también han aumentado las inversiones de Canadá en México y de México en Canadá, así que este plan de acción ha tenido mucho efecto y al mismo tiempo nuevas oportunidades que tenemos entre nuestros países y también de nuestros países con el resto del mundo”, dijo.

Reunión bilateral con el primer ministro Mark Carney. Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro. pic.twitter.com/ZHBPUpDtc7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

Presidenta visitará hospital inteligente en China

Sobre su agenda en lo que resta de la APEC, comentó que visitará un hospital inteligente, donde la intención es replicar este modelo en México.

En la videollamada, la presidenta extendió un agradecimiento a la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por mantenerse a cargo de las labores del gobierno durante su ausencia.

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