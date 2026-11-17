Sheinbaum y Carney acordaron fortalecer la relación bilateral entre México y Canadá,

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvieron una reunión en la que acordaron mantener y fortalecer la relación entre ambas naciones, que la mandataria mexicana calificó como “extraordinaria”.

En una publicación en redes sociales, Sheinbaum afirmó que el plan de acción bilateral, acordado en 2025, ya registra avances significativos.

“Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro”, escribió Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. ı Foto: X Claudia Sheinbaum

La reunión se llevó a cabo en el marco de la asistencia de la mandataria federal al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Abordan el T-MEC y el intercambio comercial

Tras el encuentro, la mandataria confirmó que ambos abordaron el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque no compartió detalles sobre los temas específicos que discutieron.

También señaló que el intercambio comercial entre México y Canadá ha mostrado un incremento en los últimos años, una tendencia que ambos gobiernos buscan mantener.

Reunión bilateral con el primer ministro Mark Carney. Vamos muy avanzados en el plan de acción que establecimos hace poco más de un año. Tenemos una extraordinaria relación con Canadá y acordamos ampliarla hacia el futuro. pic.twitter.com/ZHBPUpDtc7 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

Por su parte, Mark Carney destacó el aumento de las inversiones impulsadas por ambos gobiernos en tiempos recientes y subrayó que ya se han cumplido más de un centenar de iniciativas contempladas en el plan de acción.

Asimismo, afirmó que estos avances sientan las bases para ampliar la cooperación entre México y Canadá en el futuro, lo que también podría favorecer la relación de ambos países con otros socios en común.

Sheinbaum y Carney se reúnen, por su lado, con Xi Jinping

En el marco de su asistencia a la APEC, los líderes asistentes han sostenido o agendado otros encuentros bilaterales. Es el caso de Claudia Sheinbaum y Mark Carney, por su cuenta, con Xi Jinping, presidente de China.

Sheinbaum Pardo destacó que su encuentro con Xi representa una “nueva era de cooperación para el desarrollo” entre nuestro país y el gigante asiático.

Reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete. Hablamos de una nueva era de cooperación para el desarrollo en las relaciones México-China. pic.twitter.com/ucrYYb7BSe — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 17, 2026

Informó que, principalmente, las delegaciones abordaron temas como el aumento de exportaciones de México hacia China, así como el fortalecimiento de la cooperación en rubros como el desarrollo científico, de salud e industrial.

También se abordó la relación entre México y Estados Unidos, aunque no se dieron más detalles de qué específicamente se comentó.

Canada and China have recalibrated our relationship — pragmatically and decisively.



Today in Shenzhen, I was honoured to meet with President Xi to take stock of the progress we’ve made in trade, energy, tourism, and culture. We looked to the future and focused on what more our… pic.twitter.com/L5l4GL12dD — Mark Carney (@MarkJCarney) November 17, 2026

Por su parte, Mark Carney destacó que, en su reunión con Xi Jinping, se evaluó el progreso que han logrado China y Canadá “en comercio, energía, turismo y cultura”.

“Miramos hacia el futuro juntos y nos centramos en lo que más pueden lograr juntos nuestros países”, escribió Carney.

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