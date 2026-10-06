Estados Unidos lanza convocatoria para revisión del T-MEC 2027

A pesar de que aún no concluye el proceso de revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 2026, la administración de Donald Trump ya lanzó la convocatoria para iniciar el del próximo año; mientras que el Gobierno mexicano quiere concretar un acuerdo para reducir los aranceles que afectan a las mercancías nacionales como el acero, aluminio y al sector automotriz.

Y hasta el momento, las negociaciones comerciales entre ambas naciones se han desarrollado de manera técnica y al margen de asuntos políticos, indicó Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE).

“El gobierno de Estados Unidos sacó la convocatoria para la revisión del tratado 2027 que empieza literalmente a partir de enero. Por lo tanto tenemos que concluir la revisión que tenemos en curso sobre el tratado, pero al mismo tiempo tenemos que estar atentos de las medidas que van a tomar respecto a su comercio con nuestros competidores”, indicó el funcionario en una entrevista radiofónica.

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En ese sentido, dijo que el equipo comercial mexicano se mantiene a la espera de “un sistema diferente de comercio” que Estados Unidos busca implementar antes de que termine el año o en el inicio de 2027, “todavía en muchos de sus rasgos específicos no está claro y lo vamos a ir conociendo al paso del tiem-po. Pero esa es otra conversación que tenemos con ellos respecto a cuál va a ser el rol de México en este nuevo, por decirlo así, nuevo orden comercial”, señaló.

Sostuvo que las decisiones comerciales que Washington pretende establecer respecto de la relación comercial que tiene con otros países, afecta a México de forma indirecta, porque se está en una competencia sobre quién tiene la mejor posición relativa. Afirmó que cada semana se reúne con su contraparte estadounidense, tanto presencial como por videoconferencia, para conversar sobre los siguientes pasos respecto al T-MEC.

Ebrard Casaubón mencionó que durante las conversaciones que mantiene con las autoridades comerciales estadounidenses, “el tema del comercio y las inversiones tienen su propia esfera” y no se ven trastocadas por temas de otra índole, “hasta ahorita no tenemos otros temas o digamos una presencia de temáticas políticas en las conversaciones”, puntualizó.

Por su parte, José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que la decisión de lanzar la convocatoria en 2027 obedece a que, una vez que no se extendió el acuerdo por 16 años y se fijaron revisiones anuales, las conversaciones ahora son “acotadas”, es decir, no se discute el tratado de forma íntegra sino por temas, “se tiene que lanzar ya la convocatoria, así lo establece el tratado y por eso ya se lanzó, aunque todavía no se termina la revisión de este año”.

Destacó que hay temas que ya no se discutirán este año, y que se trasladaron para el siguiente como lo son las reglas de origen y los temas laborales; agregó que el Gobierno y el sector privado se coordinan antes de cada ronda y de cara a la cuarta ronda bilateral con Washington, el objetivo principal es la reducción de los aranceles de la Sección 232 en sectores clave como el automotriz, el acero y el aluminio.

“Tenemos claridad de qué es lo que tiene que hacer el gobierno y qué tenemos que hacer nosotros como sector privado mexicano y luego nos reunimos después de cada una de estas rondas para ver cómo nos fue y empezar a planear la siguiente. Actualmente, estamos justo en el plan de la cuarta ronda que será este mes. El objetivo es la disminución de los aranceles de la sección 232 que afecta al sector automotriz, acero, aluminio, cobre y otros componentes”, indicó en el marco de la ceremonia de entrega del Distintivo de Calidad en Formación Dual Empresarial.

Asimismo, Medina Mora Icaza comentó que México ha avanzado en las negociaciones, y que a diferencia de Canadá ha optado por un camino “suave, terso, de mucho diálogo, respeto”, en cambio Ottawa ha seguido por uno “de muchos baches, subidas, bajadas”, y en ese sentido, respaldó la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de llevar una relación de cordialidad con el presidente Donald Trump, “nos parece que es la estrategia adecuada”.