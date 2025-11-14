‘Claudia Sheinbaum es excepcional’, afirma Mark Carney, primer ministro de Canadá

Durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Metropolitana de Montreal, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, reconoció la forma de gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y destacó que “en primer lugar, la señora Sheinbaum es excepcional”.

El comentario surgió dentro del diálogo, donde la moderadora introdujo el tema destacando la figura de Sheinbaum, mientras Carney respondió calificándola como una líder “excepcional”.

Este reconocimiento público se suma a una serie de encuentros bilaterales recientes que han marcado una nueva etapa en la relación entre ambos países.

Apenas en septiembre de 2025, Carney visitó Palacio Nacional en Ciudad de México, donde él y la presidenta de México anunciaron un Plan de Acción México–Canadá 2025–2028 enfocado en consolidar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ampliar la cooperación estratégica.

Durante aquella visita, ambos mandatarios coincidieron en que el T-MEC debe fortalecerse frente a un entorno internacional incierto. Sheinbaum subrayó que el tratado ha generado empleos mejor remunerados y cadenas de suministro más robustas, mientras Carney afirmó que México y Canadá “se complementan en sus fortalezas” y que su relación es clave para la competitividad regional.

El Plan de Acción también contempla iniciativas en seguridad, energía, infraestructura, movilidad laboral y combate al crimen organizado transnacional.

La interacción en Montreal refuerza la percepción de que la relación entre ambos gobiernos no se limita únicamente a negociaciones técnicas, sino que también está marcada por un respeto político explícito.

Durante la conferencia, Carney reafirma su valoración hacia Sheinbaum, describiendola como una líder con claridad y capacidad para manejar procesos complejos.

La presencia de Carney en espacios empresariales canadienses hablando favorablemente de la mandataria mexicana también envía una señal de estabilidad a inversionistas interesados en la región de América del Norte. Para México, estos mensajes fortalecen la narrativa de cooperación internacional que Sheinbaum ha promovido desde el inicio de su administración.

En conjunto, tanto las reuniones oficiales como las declaraciones públicas recientes muestran un acercamiento entre ambos jefes de gobierno, donde el reconocimiento personal y la agenda económica coinciden para consolidar una relación bilateral que atraviesa uno de sus momentos más sólidos en la última década.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL