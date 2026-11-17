Campesinos realizarán bloqueos carreteros y emprenderán una jornada de protesta este martes, en cinco entidades federativas, al acusar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió con los compromisos a los que se llegaron en octubre pasado.

La Confederación Agropecuaria de México (Coagromex) y otras ocho organizaciones lanzaron el llamado a obstruir los principales puntos carreteros en los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.

La inconformidad versa sobre ocho puntos que quedaron sin atender en la mesa de trabajo con la que se consiguió frenar a finales del mes pasado, cuando igualmente habían un amago de bloqueos carreteros.

Entre los compromisos que aseguran no saldados están las garantías de un apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor del maíz; cubrir los pagos pendientes de trigo del ciclo otoño e invierno 2024-2025 y del maíz del ciclo primavera verano 2026.

El Dato: La protesta iniciará a las 08:00 horas en oficinas de Sader, carreteras y diversas plazas de cobro del país.

Tampoco se ha aplicado el seguro agrícola en zonas siniestradas ni la retroactividad de la cuota energética ni se han eliminado los lineamientos que impiden la inscripción al Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) 2027 ni se han generado los mecanismos para cumplirlos.

Por ello, acusaron que esto ha ocurrido a pesar de una actuación que tildaron de ineficiente, por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la propia Secretaría de Agricultura y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De igual manera, afirmaron que no se ha cumplido con el aseguramiento para que los productores tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz; tampoco se ha incluido al maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la dependencia federal.

Las organizaciones aseguraron que esta protesta no significa una “cerrazón” al diálogo sino una respuesta a la falta de respuestas y de “seriedad”, ante la que ahora se necesitan resultados tangibles y concretos, pero no más acuerdos que posterguen o con los que solo se desincentive su movilización.

De manera anticipada, ofrecieron una disculpa a la población, pero remarcaron que su jornada de lucha “busca que las familias del campo puedan seguir produciendo y que la agricultura siga brindando alimentos sanos a nuestro país”.

Por su parte, Heraclio Rodríguez, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), rechazó que esta organización vaya a participar en el paro anunciado desde hace días.

En entrevista para Al mediodía con Javier Solórzano en el canal de Youtube de La Razón, aseguró que quienes convocaron a la manifestación son los mismos que se reunieron con la Federación y aceptaron la propuesta de basar el precio de maíz que se les compra con base en lo que determina la Bolsa de Chicago (177 dólares aproximadamente), más una compensación estatal, lo cual ahora ya no resulta conveniente.

Heraclio Rodríguez indicó que de parte de su organización accionarán de otras formas hasta conseguir que el precio por tonelada se les fije en siete mil 200 pesos —más de 60 por ciento respecto a la Bolsa de Chicago— y que se amplíe el almacenamiento de granos para incrementar el acopio, pues, consideró el líder de esa organización, los objetivos que persiguen las organizaciones a manifestarse este martes terminarán por beneficiar únicamente a los grandes empresarios.

ASÍ LA MANIFESTACIÓN

Cierres previstos

Guanajuato

Querétaro

Michoacán

Campeche

jalisco

Afectaciones parciales