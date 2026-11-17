El Gobierno de México puso en marcha el programa “Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura”, un proyecto principalmente enfocado en las mujeres, pero que, sin duda, responde a las necesidades de todas las personas sin importar sexo o edad.
A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se interviene la infraestructura urbana mediante la recuperación de espacios, instalación de alumbrado y mejoramiento de fachadas, a fin de tener corredores peatonales en condiciones más seguras y accesibles para la movilidad cotidiana.
Este programa ya entró en operación en diversos municipios como San Luis Río Colorado, Sonora, que, con una inversión de 100 millones de pesos en 40 kilómetros, beneficia a 200 mil habitantes.
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Por otra parte, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 fueron atendidos 148 senderos y 250 vialidades en 10 municipios del Estado de México, equivalentes a 200 kilómetros, con una inversión de 600 millones de pesos que permitieron instalar y modernizar 33 mil 600 luminarias, mejorar corredores peatonales, fachadas y espacios urbanos, en beneficio de 3.14 millones de personas.
En 2026, no solo se mantiene el programa, se extiende a Michoacán, como parte del Plan por la Paz y la Justicia. En los municipios de Coeneo y Tzintzuntzan, se trabaja en 22 kilómetros con una inversión de 22 millones de pesos.
Este año también se dará continuidad a los 10 municipios del Estado de México con la intervención de 300 kilómetros de calles y una inversión de 900 millones de pesos.
Los Senderos Seguros no son únicamente calles iluminadas o espacios rehabilitados, son caminos que devuelven tranquilidad a quienes los recorren todos los días, además de que fortalecen el tejido social, al convertirse en sitios de convivencia familiar.
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