La instalación de moderna luminaria y recuperación de espacios públicos forman parte de las acciones prioritarias del programa Senderos Seguros.

El Gobierno de México puso en marcha el programa “Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura”, un proyecto principalmente enfocado en las mujeres, pero que, sin duda, responde a las necesidades de todas las personas sin importar sexo o edad.

A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se interviene la infraestructura urbana mediante la recuperación de espacios, instalación de alumbrado y mejoramiento de fachadas, a fin de tener corredores peatonales en condiciones más seguras y accesibles para la movilidad cotidiana.

Trabajos de bacheo, mejora de fachadas y arte urbano transforman la movilidad cotidiana en zonas de alta concurrencia. ı Foto: SICT

Este programa ya entró en operación en diversos municipios como San Luis Río Colorado, Sonora, que, con una inversión de 100 millones de pesos en 40 kilómetros, beneficia a 200 mil habitantes.

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Por otra parte, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 fueron atendidos 148 senderos y 250 vialidades en 10 municipios del Estado de México, equivalentes a 200 kilómetros, con una inversión de 600 millones de pesos que permitieron instalar y modernizar 33 mil 600 luminarias, mejorar corredores peatonales, fachadas y espacios urbanos, en beneficio de 3.14 millones de personas.

En 2026, no solo se mantiene el programa, se extiende a Michoacán, como parte del Plan por la Paz y la Justicia. En los municipios de Coeneo y Tzintzuntzan, se trabaja en 22 kilómetros con una inversión de 22 millones de pesos.

Este año también se dará continuidad a los 10 municipios del Estado de México con la intervención de 300 kilómetros de calles y una inversión de 900 millones de pesos.

Autoridades federales, estatales y municipales coordinan esfuerzos para consolidar espacios públicos confiables mediante el programa Senderos Seguros. ı Foto: SICT

Los Senderos Seguros no son únicamente calles iluminadas o espacios rehabilitados, son caminos que devuelven tranquilidad a quienes los recorren todos los días, además de que fortalecen el tejido social, al convertirse en sitios de convivencia familiar.

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