El Instituto Nacional Electoral (INE) designó cinco encargados de despacho para cubrir vacantes en su estructura ejecutiva, en medio de la reorganización interna que enfrenta el organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia, luego de los señalamientos de presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés durante su gestión.

Las designaciones se producen después de que el instituto reportara 30 bajas por renuncia en su estructura, al corte del 3 de noviembre, de las cuales 17 correspondían a integrantes de la oficina de la expresidenta. Entre los funcionarios que dejaron sus cargos estaban José Alberto Pérez de Acha, entonces titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, e Iliana Araceli Hernández Gómez, quien encabezaba la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, dos de las áreas que ahora tendrán nuevos responsables provisionales.

En este contexto, las diez consejerías electorales participaron en la decisión colegiada para designar encargados de despacho en dos direcciones ejecutivas y tres unidades técnicas, con el propósito de mantener en funcionamiento las áreas estratégicas del organismo durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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Para la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) fue designada Karla Sofía Sandoval Domínguez, quien asumió el encargo el 16 de noviembre. Antes se desempeñaba como directora de la Carrera Profesional Electoral, donde condujo dos concursos públicos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y 11 certámenes internos de ascenso.

Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Consejo General del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, su designación ocurre mientras enfrenta un procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control (OIC) del propio instituto, relacionado con presuntas irregularidades en la formalización de un contrato con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), por 22 millones 371 mil 350 pesos.

En el expediente INE/OIC/PAR/016/2026 también aparecen otros tres funcionarios: Jesús Octavio García González, Jorge Egren Moreno Troncoso y Mario Alfonso Burciaga Esparza. El procedimiento se encuentra en curso.

Para la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) fue designado Juan Gabriel García Ruiz, quien asumió el 17 de noviembre. El funcionario cuenta con más de 30 años de experiencia electoral.

Entre sus antecedentes se encuentra haber dirigido la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y haber sido secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia.

En la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) fue designada Ariadna Morales Puente, ingeniera en Computación por la UNAM, quien se desempeñaba como directora de Sistemas del INE. La funcionaria ya había ocupado una encargaduría de despacho en esa misma área durante 2023, en la administración de Taddei.

Para la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación fue designada Itzel Aguilar Ambrocio, quien estuvo al frente de la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche. Durante su gestión impulsó la coordinación entre instituciones para prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género.

En tanto, Yesenia Flores Arenas quedó como encargada de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Es licenciada en Derecho y desde 2017 se desempeñaba como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores del INE, por lo que su designación representa una continuidad de personal dentro de esa área.

Los cinco encargos surtieron efectos entre el 16 y el 17 de noviembre. Se trata de designaciones provisionales, no de nombramientos definitivos para ocupar las titularidades.

#BoletínINE 📄 | Informa el INE sobre la designación de cinco nuevas encargadurías de despacho en su estructura ejecutiva.



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