La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que ninguna de las 24 caravanas migrantes que llegaron a Chiapas provenientes de Centroamérica ha conseguido llegar a la frontera con Estados Unidos.
“A México, a Chiapas y en algunos casos al sur de Oaxaca, han llegado 24. Pero al momento no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte”, sostuvo Rodríguez Velázquez al encabezar la Conferencia del Pueblo, en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La aclaración fue hecha con motivo de la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en incrementar los aranceles a México.
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INM ofrece alternativas a migrantes en Chiapas
La funcionaria federal comentó que, no obstante, hay una caravana, integrada por 781 personas migrantes originarias de Honduras y El Salvador, que se encuentra en Mapastepec, Chiapas.
A esta, el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) se ha acercado para persuadirlos y ofrecerles apoyo para regresar a su país de origen.
“Una de las acciones que hacemos, como el Instituto Nacional de Migración es persuadirlos, convencerlos, darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia los Estados Unidos. Entonces, se habla, se les da la información, unos para que retornen a sus países”, declaró.
Aseguró que sí han conseguido acercamiento con los migrantes de esta caravana para analizar la situación en la que se encuentran, a fin de facilitar su retorno seguro a sus países.
Recordó que otra alternativa que se brinda es la de permanecer en México con un trabajo, siempre y cuando cumplan con las normas correspondientes.
“Y los otros para que sean arropados por varias entidades en donde solicita muchas manos para trabajar y se quedan a trabajar en nuestro país”, dijo.
Remarcó que se mantendrán estos ejes de atención con respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad irregular.
Trump insiste en amenaza de aranceles a México
Este lunes, Donald Trump insistió en su amenaza de imponer aranceles a México si el país no contiene la llegada de migrantes hacia la frontera estadounidense.
“No los dejaremos entrar, y México los detendrá. Ellos dijeron que los detendrían, como ustedes saben. Y si no lo hacen, impondremos fuertes aranceles a México”, declaró ante la prensa.
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