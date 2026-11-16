Alertan por presencia de 40 menores en éxodo migrante

Integrantes de la caravana migrante “Dios con Nosotros, el Señor nos Protege” reanudaron su camino a EU desde el municipio de Escuintla, Chiapas, ayer.

Alrededor de 40 niñas, niños y adolescentes fueron identificados en una caravana migrante que avanzaba hacia Huixtla, Chiapas, en noviembre.

Organizaciones defensoras de la infancia pidieron reconocer a quienes necesitan protección durante el trayecto por México, ante riesgos de violencia, trata, explotación y separación familiar. El llamado coincide con la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que nuestro país frene el avance de una caravana hacia el norte del país.

El republicano lanzó su advertencia el 12 de noviembre, después de que un contingente de aproximadamente mil 500 personas saliera de Tapachula, Chiapas. El mandatario estadounidense exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum detener su avance y amenazó con duplicar de inmediato los aranceles a los productos mexicanos si no lo hacía. La exigencia volvió a colocar la contención migratoria en el centro de la relación bilateral.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova documentó que, en poco más de un mes, dos caravanas de personas procedentes de Honduras ingresaron por Tapachula.

El Dato: La Corte Suprema de EU aceptó revisar la legalidad de las restricciones al asilo impuestas por Trump en la frontera con México. Se espera que emitan su resolución a finales de junio.

La segunda, integrada por alrededor de mil personas, entró el 6 de noviembre y avanzaba hacia Huixtla el día 12. Médicos Sin Fronteras (MSF) informó que en el graupo viajaban personas de Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia, entre otros países. En ese contingente se identificó a los cerca de 40 menores de edad y a seis mujeres embarazadas.

En este contexto, Alessandro Barbieri, jefe adjunto de misión de Médicos Sin Fronteras, informó que el equipo atendió a 72 personas de esa caravana por infecciones respiratorias, lesiones en los pies, quemaduras solares y deshidratación. El personal también activó un protocolo de atención por violencia sexual.

En 2025, México contabilizó 15 mil 172 eventos de movilidad de niñas, niños y adolescentes extranjeros, 89.1 por ciento menos que los 138 mil 882 de 2024, de acuerdo con un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Las cifras comprenden eventos de movilidad en todo el país.

Del total de registros de 2025, 93.6 por ciento correspondió a menores que viajaban acompañados y 6.4 a quienes se desplazaban sin una persona adulta. En el desglose por edades, 69.9 por ciento correspondió a niñas y niños de hasta 11 años y 30.1 por ciento a adolescentes de entre 12 y 17 años.

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Chiapas concentró 59.6 por ciento de los registros. Junto con Tabasco y Veracruz, acumuló tres de cada cuatro reportes del país. Por nacionalidad, Venezuela representó 42.3 por ciento de los eventos de 2025. Honduras, Guatemala y El Salvador también figuraron entre los principales países de origen.

Margarita Núñez, del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, planteó cambiar la política de contención y militarización por una que facilite la regularización y la integración de las personas migrantes. La especialista señaló que México es también un país de destino y que esa realidad requiere procedimientos accesibles para quienes buscan permanecer en el territorio.

Entre sus propuestas están retirar a las Fuerzas Armadas de los puntos de revisión migratoria, fortalecer al Instituto Nacional de Migración (INM) con personal civil especializado y limitar las detenciones migratorias a un máximo de 36 horas, bajo control judicial. El estudio también plantea que el interés superior de la niñez guíe la atención a toda persona menor de edad, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.

La organización Kids in Need of Defense (KIND), que defiende a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, presentó una agenda para México de 2025 a 2030. Advierte que los riesgos varían según la edad, el género, la nacionalidad y las condiciones en las que viaja cada persona. Propone garantizar una recepción segura y digna, proteger sus derechos y facilitar su inclusión social.

Detalló que, entre 2020 y 2024, se contabilizaron en México alrededor de 400 mil eventos de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular. En 89 por ciento de esos registros viajaban con una persona adulta de su familia. Redim y otras organizaciones pidieron identificar a menores en condiciones de vulnerabilidad en las caravanas anunciadas recientemente para atender los riesgos que enfrentan durante el trayecto. UNICEF figura entre los organismos que han advertido sobre los riesgos que enfrenta la niñez.

“El desafío para México será responder a las presiones de Washington sin dejar de cumplir sus obligaciones de protección a la niñez, particularmente cuando las caravanas se convierten en una de las expresiones más visibles de la crisis de movilidad humana. Porque detrás de cada amenaza arancelaria, cada operativo fronterizo y cada caravana hay niñas y niños que no deciden las políticas migratorias, pero que terminan enfrentando sus consecuencias”, dijo Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes.