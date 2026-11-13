México ha detenido a 24 caravanas, ninguna se mantiene hacia el norte, asegura Sheinbaum

Sheinbaum asegura que no hay caravanas migrantes en este momento que se dirijan hacia el norte del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno ha frenado el avance de 24 caravanas migrantes hacia la frontera norte desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025. Asimismo, afirmó que actualmente no existe ningún grupo de migrantes en tránsito por territorio mexicano con destino a Estados Unidos.

“Hoy nos informó la secretaria de Gobernación, son 24 caravanas desde la llegada del presidente Trump al Gobierno que hemos detenido previo a que llegue, que se han desintegrado las caravanas”, declaró.

De las últimas dos caravanas registradas, una se disolvió

En medio del nuevo amago arancelario del mandatario estadounidense, luego de la derrota de su partido en las elecciones intermedias, Sheinbaum subrayó que ningún grupo de migrantes se encuentra actualmente en camino hacia la frontera norte.

Fotografía de archivo de una caravana migrante. ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que la disolución de las caravanas ha sido posible mediante la información que las autoridades proporcionan a sus integrantes, con la intención de hacerles saber que no existen posibilidades de cruzar hacia territorio estadounidense.

La mandataria detalló que, de las dos últimas caravanas identificadas en el sur del país, una ya disolvió su recorrido y la mayoría de sus integrantes decidió regresar a sus lugares de origen, mientras que la otra apenas comenzaba a conformarse.

“Ayer informé que había dos caravanas. Una caravana ya disolvió su paso, ya la mayoría regresaron a sus países de origen y hay otra caravana, que apenas se está formando entonces realmente no hay ninguna caravana que esté. En este momento en tránsito en nuestro país para llegar a la frontera norte”, dijo.

No tiene intención de entrar en debate con Trump

Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló que no tiene intención de entrar en un debate con Donald Trump, cuyas declaraciones atribuyó a la manera en que el republicano suele comunicarse.

“No quisiera entrar en debate con el presidente Trump ni con ellos, pues tienen su forma de comunicar, su manera de informar al pueblo de Estados Unidos”, expresó la presidenta.

“...pero sí podemos informar con claridad nosotros de que no hay ninguna caravana en este momento que estén tránsito hacia la frontera norte y que la caravana que se está formando se está atendiendo como se han atendido las otras 23 caravanas que no han pasado”, enfatizó.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am