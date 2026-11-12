Donald Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene caravanas

El Presidente Donald Trump amenazó este jueves con duplicar los aranceles a México si el País no detiene el avance de las caravanas migrantes que se dirigen a Estados Unidos.

Esta mañana, en su red social Truth, Donald Trump aseguró que tras la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias la invasión a su país está ocurriendo otra vez con caravanas ilegales desde México.

“¡Aquí vamos de nuevo! Con la supuesta derrota de los republicanos en las elecciones de medio término (yo no estaba en la boleta), la invasión de nuestro país está ocurriendo de nuevo.

“Se están formando enormes caravanas que inician su marcha ilegal a través de México. Muchas de las personas en estas caravanas son aquellas que varios países no quieren: ‘Envíenlos a Estados Unidos’, dicen, ¡pero no serán aceptados!”, comentó.

Donald Trump hizo un llamado a que México detenga las caravanas inmediatamente o, de lo contrario, los aranceles subirán y la Patrulla Fronteriza y el ICE no tendrán clemencia contra los migrantes.

“México debe detenerlos, ahora, y si no lo hacen, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente.

“El gobernador de Texas, el nuevo gobernador de Texas, muy liberal, nuestra gran patrulla fronteriza y el ice, han sido informados. ¡No habrá clemencia! Gracias por su atención a este asunto”, añadió.

Publicación de Donald Trump. ı Foto: Especial.

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FGR