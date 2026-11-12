Este es el precio del dólar HOY jueves 12 de noviembre de 2026

El peso mexicano se depreció este jueves, ante un avance global del dólar por las expectativas de que la Reserva Federal vuelva a subir las tasas de interés antes de que termine el año.
De esta forma, este jueves 12 de noviembre la moneda nacional se cotiza en 18.68 pesos por dólar. El tipo de cambio interbancario cerró el miércoles 11 de noviembre en 18.6191 por cada divisa estadounidense.
Respecto al tipo de cambio FIX, otorgado por el Banco de México, Banxico, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el dólar está valuado a la venta en 18.6192 unidades por divisa verde, mientras que el tipo de cambio que se deberá usar para calcular las obligaciones en dólares es de 18.6678 pesos por dólar.
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Dólar vs. peso: ¿Cuánto vale en bancos de México?
En caso de estar interesado en cambiar dólares a pesos, a continuación, te compartimos cómo cotiza en las principales ventanillas bancarias de México este jueves 12 de noviembre:
- Afirme: 17.60 a la compra – 19.10 a la venta
- Banco Azteca: 17.35 a la compra – 18.94 a la venta
- Banco de México, FIX del jueves: 18.6285
- SAT: 18.6285
- Banco ve por más: 18.0819 a la compra - 19.0969
¿Cuánto valen mis dólares a pesos mexicanos?
¿Quieres este jueves 12 de noviembre cambiar un dólar estadounidense a pesos mexicanos? Puedes consultar el precio del dólar en tiempo real a través de Internet. Tanto Google como los bancos en México proporcionan datos sobre el tipo de cambio del dólar hoy en México.
Por ejemplo, de acuerdo con Google, 1 dólar a pesos mexicanos equivale a 18.69 pesos por unidad. Debes ser consciente de que el costo del dólar varía a lo largo del día.
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LMCT