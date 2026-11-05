Integración trasciende elecciones, señala CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que la integración económica de Norteamérica trasciende “los ciclos electorales”, y que su prioridad es reforzar la relación entre ambas naciones, procurar las mejores condiciones para el país en el marco de la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) así como consolidar la competitividad regional.

“Nuestra prioridad es fortalecer la relación bilateral, impulsar mejores condiciones para México en el marco del T-MEC y consolidar la competitividad de América del Norte mediante el diálogo y la colaboración institucional”, indicó en una publicación de la red social X.

El organismo cúpula de representación empresarial sostuvo que mantendrá un trabajo conjunto con el gobierno estadounidense y sus representantes electos; además, destacó que la certeza jurídica y los contrapesos democráticos son fundamentales para generar confianza e incentivar la inversión productiva.

Frente a la nueva configuración política en el país vecino, el CCE subrayó la importancia de mantener el diálogo abierto y la colaboración institucional como las vías idóneas para garantizar el crecimiento compartido y la certidumbre económica en la región.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió que los cambios políticos tras las elecciones en Estados Unidos no son una “solución automática” a los aranceles ni a la revisión del T-MEC.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, enfatizó que la defensa de México en el T-MEC debe incluir la voz de los “negocios familiares” y las micro, pequeñas y medianas empresas y no sólo de las transnacionales.

Asimismo, instó a responder con “preparación técnica e interlocución institucional” para llegar a cada mesa con “una agenda propia” y lograr “beneficios verificables” para el país.