De 18 a 29 años

Impulsan Ley para garantizar primer empleo formal a jóvenes

Asociación promueve la creación de la Ley General para el Fomento del Primer Empleo y las Oportunidades Laborales de las Juventudes en México

Imagen temática sobre ley de empleo.
Imagen temática sobre ley de empleo. Foto: larazondemexico
Por:
La Razón Online

La asociación La Fortaleza del Pueblo promueve la creación de la Ley General para el Fomento del Primer Empleo y las Oportunidades Laborales de las Juventudes en México, una propuesta que busca facilitar la incorporación de personas de entre 18 y 29 años al mercado laboral formal, mediante capacitación, incentivos a empresas, reconocimiento de experiencia y mecanismos de protección para familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa es impulsada por Jesús Alcalá Aguilar, quien “plantea establecer un Sistema Nacional de Primer Empleo Juvenil, así como esquemas de contratación con acceso a seguridad social y remuneraciones dignas”.

El planteamiento parte de que en el país, la falta de experiencia laboral representa uno de los principales obstáculos para que las juventudes accedan a su primer empleo formal, por lo que propone generar condiciones para que las empresas faciliten su contratación y capacitación.

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El primer empleo no debe ser un privilegio, debe ser una oportunidad para todas y todos. No podemos exigir experiencia a nuestros jóvenes si como sociedad no les abrimos las puertas para obtenerla”, sostuvo Alcalá Aguilar.

El integrante de la Asociación señaló que los ejes de la propuesta serán sometidos a análisis y desarrollo jurídico para, en caso de llegar a la Cámara de Diputados, presentarlos como una iniciativa legislativa.

El presidente de La Fortaleza del Pueblo, asegura que se trabaja porque esta iniciativa se vuelva realidad en todo el territorio mexicano, por ello participa en actividades de gestión social y vinculación comunitaria para dar inicio con esta propuesta.

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