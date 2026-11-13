Paraguay declara terroristas a ocho cárteles mexicanos, incluidos el de Sinaloa y CJNG

Foto: La Razón (con material de Cuartoscuro, Wikimedia y Stock de Canva+)

Los cárteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) figuran entre las ocho organizaciones criminales mexicanas que Paraguay incorporó a su lista de grupos terroristas internacionales.

El Gobierno de Paraguay declaró como organizaciones terroristas internacionales a ocho grupos criminales mexicanos, entre ellos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante una disposición que incorpora a 21 estructuras delictivas de América Latina a su esquema de seguridad nacional.

La decisión quedó establecida en el Decreto número 7228, que firmó el presidente Pedro Alliana. La medida también alcanza al Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel de Juárez, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y Los Viagras.

Paraguay incorpora a 21 organizaciones criminales

Mediante esta resolución, el Ejecutivo paraguayo amplió el reconocimiento de organizaciones criminales transnacionales bajo la categoría de terrorismo, dentro de una estrategia de cooperación regional que contempla acciones contra el narcotráfico, las redes financieras ilícitas y otras actividades de la delincuencia organizada.

El Cártel Jalisco Nueva Generación forma parte de la lista de organizaciones sumadas a lista de Paraguay. ı Foto: larazondemexico

El documento responde a los compromisos que Paraguay asumió el pasado 22 de septiembre en Nueva York, durante la adopción de la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, como parte de la iniciativa Escudo de las Américas, que impulsa el Gobierno de Donald Trump.

Dicho acuerdo contempla mecanismos de colaboración entre los países participantes para enfrentar a 24 organizaciones delictivas transnacionales mediante instrumentos financieros, migratorios y judiciales, conforme a sus respectivas legislaciones y obligaciones internacionales.

¿Qué otros grupos fueron declarados terroristas?

Entre los grupos que también recibieron esta clasificación aparecen la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, dos pandillas con presencia en Centroamérica, además del Tren de Aragua, de origen venezolano, y las organizaciones haitianas Gran Grif y Viv Ansanm.

El presidente de la República, Santiago Peña, verificó la operatividad de la nueva Compañía Contraterrorista en la 3.ª División de Infantería, en Ciudad del Este, junto al vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau. pic.twitter.com/dk0Aadjfnv — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) October 21, 2026

Respecto a Colombia, Paraguay incorporó al Clan del Golfo, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre las cuales figuran el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.

También incluyó a cuatro estructuras criminales de Ecuador, identificadas como Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers y Los Tiguerones, así como a Sendero Luminoso, organización de origen peruano.

Como parte del procedimiento previo, el Gobierno paraguayo sometió la declaración internacional a consideración del Consejo de Defensa Nacional (Codena), instancia que manifestó su aprobación para avanzar en la designación de los grupos.

Pedro Alliana, presidente de Paraguay, quien asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña. ı Foto: Reuters.

Paraguay ya había declarado terrorista al Cártel de los Soles

La nueva resolución se suma a otras decisiones que Paraguay adoptó durante 2025. El 21 de agosto de ese año, el entonces presidente Santiago Peña declaró organización terrorista internacional al denominado Cártel de los Soles, mediante el Decreto 4435.

Estados Unidos expresó su respaldo a la decisión del nuevo mandatario paraguayo. La representación diplomática estadounidense destacó la incorporación de organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha al esquema regional contra el crimen transnacional.

La administración de Alliana adoptó esta medida menos de una semana después de que el mandatario asumió la Presidencia de Paraguay, el 6 de noviembre, tras la destitución de Santiago Peña.

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