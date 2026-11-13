Claudia Sheinbaum felicita a AMLO por su cumpleaños

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una felicitación al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños número 73 este 13 de noviembre.

Al inicio de su conferencia desde Palacio Nacional dedicó un breve mensaje a su antecesor, a quien expresó admiración.

“Le mandamos saludos al presidente López Obrador desde aquí nuestro cariño, reconocimiento, admiración siempre”, dijo.

A lo largo de sus dos años de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido su respaldo al expresidente e incluso ha salido en su defensa ante las críticas que políticos opositores lanzan en su contra.

Su apoyo lo llevó a sugerir esta semana que se emprendiera una investigación sobre el proceso electoral de 2006, en donde los resultados no favorecieron a López Obrador, lo cual ha insistido en atribuir a un fraude electoral.

Dicha solicitud la planteó en medio de la polémica que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), por las irregularidades encontradas durante la gestión de la exconsejera Guadalupe Taddei.

Te puede interesar:

- Trump reactiva amenazas por migración en México ante minicaravanas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR