México registra menor erradicación de amapola en 11 años; suben decomisos de opio

Las autoridades mexicanas redujeron la erradicación de amapola a su nivel más bajo en una década, con 9 mil 87 hectáreas destruidas durante 2024, mientras los aseguramientos de goma de opio casi se quintuplicaron y los decomisos de heroína aumentaron más de 70 por ciento, esto de acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de México.

El documento Monitoreo de plantíos de amapola 2022-2023 y 2023-2024 revela que la superficie erradicada disminuyó 69.5 por ciento respecto de 2017, cuando las autoridades alcanzaron el máximo de la serie histórica con 29 mil 824 hectáreas.

Desde entonces, las operaciones de destrucción muestran una tendencia descendente que coincide con la reducción de los cultivos de esta planta en el territorio nacional.

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Durante 2022, las instituciones de seguridad eliminaron 11 mil 398 hectáreas, cifra que descendió a 10 mil 167 en 2023 y a 9 mil 87 durante 2024. Estas variaciones representaron disminuciones anuales de 10 por ciento, respectivamente, según los registros del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

El @GobiernoMX y @UNODCmexico presentaron el séptimo informe “México, Monitoreo de Plantíos de Amapola 2022-2023 y 2023-2024”. Este reveló una reducción en la superficie estimada de amapola, de 11 095 a 8 028 hectáreas, en el país 🇲🇽. #MEXK54



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La cantidad de plantíos destruidos también registró una reducción. En 2022, las autoridades reportaron 86 mil 974 intervenciones contra cultivos de amapola, frente a 61 mil 862 en 2023 y 50 mil 387 un año después. En ese lapso, el número de plantíos eliminados cayó aproximadamente 42 por ciento.

Pese a la reducción de las superficies erradicadas, los aseguramientos de goma de opio registraron un incremento considerable. La FGR documentó 62 kilogramos durante 2023 y 306 en 2024, lo que equivale a un aumento cercano a 394 por ciento. En 2022, las autoridades habían decomisado solo 72 kilogramos de esta sustancia.

Los aseguramientos de heroína sólida mostraron un comportamiento similar durante el último año del análisis. Después de alcanzar 198 kilogramos en 2022, los decomisos disminuyeron a 73 en 2023, pero repuntaron a 126 kilogramos al año siguiente, un incremento de 72.6 por ciento entre ambos periodos.

Sin embargo, la comparación con los registros históricos muestra una reducción de largo plazo en los decomisos de derivados de amapola. En 2014, las autoridades aseguraron mil 649.4 kilogramos de goma de opio y 459.36 kilogramos de heroína, cantidades superiores a las correspondientes a 2024.

La cooperación interinstitucional e internacional genera resultados en el combate a los cultivos ilícitos.



El Gobierno de México y @UNODCmexico presentaron el séptimo Informe de Monitoreo de Plantíos de Amapola, que reporta una disminución del 27.65% en la superficie estimada… pic.twitter.com/GgjOXGjRTF — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 13, 2026

Respecto de la distribución territorial, el informe identifica una concentración de las operaciones de erradicación en municipios de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit, además de zonas de Guerrero y Oaxaca. Entre 2014 y 2018, Guerrero registró algunos de los mayores volúmenes de destrucción, con cifras superiores a 9 mil hectáreas anuales, mientras que los estados del norte mostraron mayor estabilidad relativa durante los años recientes.

La UNODC señala que los aseguramientos de goma de opio se concentran principalmente en regiones productoras y municipios próximos a la frontera con Estados Unidos. En contraste, la heroína presenta una distribución territorial más amplia, debido a que los registros también comprenden zonas vinculadas con su transporte y almacenamiento.

El retroceso de la amapola también aparece en las estimaciones nacionales de superficie sembrada. Durante el periodo agrícola 2022-2023, el estudio calculó 11 mil 95 hectáreas, frente a 8 mil durante 2023-2024, una disminución de 27.65 por ciento.

A esta reducción se sumó una caída en el rendimiento de goma de opio seco, que llegó a 13.16 kilogramos por hectárea, equivalente a 12.21 puntos porcentuales menos en un solo año. En consecuencia, la producción potencial nacional disminuyó a 105.64 toneladas métricas, es decir, 60.67 toneladas menos que el periodo previo, una contracción de 36.48 por ciento.

Las diferencias regionales muestran que el rendimiento de goma de opio en el norte, integrado por Chihuahua, Durango y Sinaloa, descendió a 15.55 kilogramos por hectárea. En el sur, correspondiente a Guerrero, la disminución resultó mayor, al pasar de 12.03 a 8.92 kilogramos, una reducción del 25.85 por ciento.

Otro indicador corresponde al contenido de morfina en la goma de opio, que disminuyó a 15.84 por ciento a escala nacional. Los análisis del Laboratorio de Química Forense de la FGR identificaron un ligero incremento en el norte hasta llegar a 15.43 por ciento, mientras que en el sur el porcentaje descendió a 16.59 por ciento.

FENTANILO DESPLAZA AL OPIO EN EL MERCADO MUNDIAL

El informe sitúa estos cambios dentro de una transformación del mercado internacional de opioides, caracterizada por la disminución de la oferta de sustancias naturales y la expansión de drogas sintéticas como el fentanilo. Entre 2022 y 2024, la superficie mundial cultivada con amapola pasó de aproximadamente 311 mil a 100 mil hectáreas, una contracción cercana a 68 por ciento.

De acuerdo con los datos internacionales, la producción mundial de opio disminuyó alrededor de 72 por ciento en ese mismo periodo. Además, las incautaciones globales de heroína y morfina registraron una reducción de 65 por ciento entre 2020 y 2024.

La oficina de Naciones Unidas explica que los opioides sintéticos ofrecen menores costos de producción, ventajas para el transporte y tiempos de fabricación independientes de los ciclos agrícolas. Esta transformación ha reducido los incentivos económicos asociados al cultivo de amapola en algunos países productores, entre ellos México.

Entre los factores nacionales, el organismo también identifica las condiciones climáticas, las sequías prolongadas y la implementación de programas sociales como Sembrando Vida.

El documento recupera una evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que documentó casos de beneficiarios que abandonaron cultivos ilícitos para desarrollar actividades agrícolas legales.

La Secretaría de Bienestar reportó más de 35 mil beneficiarios de ese programa en Guerrero durante 2024, distribuidos en 71 municipios. Sinaloa registró más de 9 mil participantes y Nayarit cerca de 5 mil. No obstante, el estudio no establece cuánto de la reducción nacional de amapola corresponde a estas intervenciones.

Especialistas advierten que los cambios metodológicos del monitoreo y las afectaciones del huracán Otis en Guerrero pudieron influir en las estimaciones correspondientes al ciclo 2023-2024. Por ello, la UNODC considera necesario mantener el seguimiento de los cultivos para determinar si la disminución constituye una tendencia sostenida.

La publicación aclara que sus estimaciones de siembra y producción potencial corresponden a periodos agrícolas, mientras que los registros de erradicación e incautaciones pertenecen a años calendario. Asimismo, precisa que las cifras de aseguramientos provienen de la FGR y no cuentan con verificación independiente de Naciones Unidas.

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MSL