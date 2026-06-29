ABM, Consejo Ciudadano y la UNODC impulsan acciones contra la trata de personas

En el marco del Mundial, las 54 instituciones de la Asociación de Bancos de México (ABM) difundirán videos informativos, en las 11 mil sucursales de todo el país, para identificar posibles casos de trata de personas y promoverán la Línea y Chat nacional contra la trata del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México; además, alrededor de 100 mil colaboradores serán capacitados por el Proyecto Disrupción de las Redes de Trata: Estrategias contra el Lavado de Activos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para detectar movimientos financieros relacionados con este delito.

“Con esta iniciativa, la ABM, el Consejo Ciudadano y la UNODC reafirman su compromiso con la prevención de la Trata de Personas, el combate a los flujos financieros ilícitos y la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en el contexto de un evento internacional de la magnitud de la justa mundialista en México”, indicaron las organizaciones en un comunicado.

Las organizaciones destacaron que el sector financiero tiene un papel estratégico en la prevención y el combate de la trata de personas, por ello, la detección de movimientos financieros no usuales, las transacciones atípicas e indicadores de riesgo ayudan a proteger a posibles víctimas, pero también evita que los recursos ilícitos entren al sistema financiero del país, se prevenga el lavado de dinero y se limiten las ganancias de las organizaciones criminales.

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Sucursal bancaria en imagen ilustrativa ı Foto: Especial

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, “el sector financiero desempeña un papel estratégico en la prevención y combate de la Trata de Personas al constituir una de las primeras líneas de detección de operaciones que podrían estar relacionadas con redes de explotación”.

Y destacó que las principales instituciones del país participan en esta acción como HSBC México, BBVA, Banorte, Santander México, Scotiabank México, Banco Azteca, Inbursa, BanBajío y Banco Multiva.

Las señales de alerta a las que se deberá prestar atención son: que las personas no sean controladas por terceros, que haya temor o un desconocimiento de la operación a realizar y que tengan datos y documentos inconsistentes.

Mientras que las transacciones sospechosas pueden ser la creación de múltiples cuentas bancarias para terceros, depósitos en efectivo fuera de la zona de residencia, movimientos inusuales en efectivo y operaciones vinculadas con giros de riesgo.

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LMCT