Día Mundial de las MiPymes, el recordatorio de lo que queda por hacer

LAS MUJERES lideran casi el 50% de las Mipymes en el país.

Como cada 27 de junio, se conmemoró el Día Mundial de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), una fecha que fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reconocer el papel que desempeñan este tipo de negocios en la economía de los países y en la generación de empleos.

En México la fecha cobra relevancia, ya que las Mipymes representan más del 99 por ciento de los negocios en el país y generan alrededor de 70 por ciento de los empleos formales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país existen 5.4 millones de unidades económicas, de las cuales 95.5 por ciento son microempresas.

El Dato: La Coparmex presentó la iniciativa Crece mi Negocio, orientada a brindar más herramientas y oportunidades para que las Mipymes crezcan y se formalicen.

Expertos señalan que este año ha puesto a prueba su capacidad de adaptación, debido a la desaceleración económica que se registra, sumado a la cautela de los consumidores, la volatilidad internacional y los cambios tecnológicos, factores que han obligado a miles de negocios a modificar la forma en que venden, cobran, administran sus recursos e, incluso, cuidan a sus trabajadores.

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Un análisis de Xepelin, elaborado con información transaccional de más de 17 mil empresas, señala que una de cada 10 Pymes mexicanas aún no logra recuperar sus ventas en lo que va del año, mientras que al cierre de abril éstas acumulaban una caída de 5.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

8.4 años, el promedio de tiempo que viven estos negocios

Aunque cada negocio enfrenta una realidad distinta, especialistas coinciden en que la diferencia entre quienes logran mantenerse y quienes enfrentan mayores dificultades ya no depende únicamente del tamaño de la empresa, sino de su capacidad para anticiparse a los cambios.

Hasta hace poco, el principal objetivo de una Pyme era vender más. Hoy los pequeños negocios deben controlar mejor su flujo de efectivo, reducir tiempos de cobranza, diversificar sus canales de venta y reaccionar con rapidez ante cambios en el mercado.

52 por ciento de Mipymes cierran antes de cumplir 2 años

“La lectura agregada muchas veces esconde el verdadero impacto que enfrentan las pymes. Los grandes corporativos suelen amortiguar mejor las desaceleraciones económicas, mientras que las pequeñas empresas son mucho más sensibles a problemas de liquidez o cambios en las cadenas de suministro”, señaló Alejandro Toiber, country manager de Xepelin México.

La recomendación de los especialistas es comenzar por revisar procesos que muchas veces pasan inadvertidos.

LOS MICRONEGOCIOS en México representan más de 95% del total de Mipymes ı Foto: Cuartoscuro y Especial

¿Por dónde empezar?

• Revisa semanalmente el flujo de efectivo y no únicamente las ventas.

• Reduce los tiempos de cobranza para evitar problemas de liquidez.

• Diversifica los canales de venta y evita depender de un solo cliente.

• Mantén un fondo para hacer frente a gastos inesperados.

La revolución digital llegó... Uno de los cambios más importantes de los últimos años ha ocurrido casi de manera silenciosa con la digitalización. Miles de pequeños negocios que hace una década dependían exclusivamente del efectivo hoy reciben transferencias, cobran mediante códigos QR, aceptan pagos por SPEI, concretan ventas por WhatsApp y administran sus ingresos desde una aplicación móvil.

El Inegi también refiere que entre 2018 y 2023 se duplicó el porcentaje de establecimientos que aceptan transferencias electrónicas, al pasar de 8.8 a 16.7 por ciento, mientras que el uso del efectivo como principal medio de cobro comenzó a perder terreno.

El Tip: El censo Económico del Inegi señala que sólo 1 de cada 5 Mipymes ha generado ventas por Internet.

Retos principales. Generalmente los emprendedores buscan aumentar las ventas, abrir una sucursal o contratar más personal. Sin embargo, pocas veces consideran cuánto podría perder si un robo, un incendio o una inundación obligan a suspender operaciones.

Ése sigue siendo uno de los puntos débiles de las pequeñas empresas mexicanas. Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) muestran que apenas 17 por ciento de las Pymes cuenta con algún tipo de seguro, pese a que muchas dependen de un solo local, inventario o equipo para operar.

La experiencia de aseguradoras como Mapfre México muestra que los incidentes más frecuentes entre este tipo de negocios son robos con violencia, daños a cristales y afectaciones a inmuebles. No obstante, las pérdidas económicas más elevadas suelen estar relacionadas con fenómenos hidrometeorológicos, incendios y daños a equipo electrónico.

En los últimos años las lluvias intensas, inundaciones y huracanes han incrementado el riesgo para miles de establecimientos, especialmente aquellos ubicados en zonas comerciales o turísticas.

Los especialistas recomiendan que la prevención deje de verse como un gasto y forme parte de la estrategia del negocio.

Antes de que ocurra una emergencia...

• Identifica cuáles son los activos indispensables para operar.

• Evalúa qué riesgos enfrenta tu negocio según su ubicación.

• Considera un seguro que cubra daños al inmueble, mercancía y responsabilidad civil.

• Diseña un plan para continuar operando en caso de una contingencia.

El talento también puede hacer crecer. Pese a que la prioridad fue vender más; hoy además las Pymes deben competir por atraer y retener talento y esto se vuelve más complicado si estos negocios carecen de un área de Recursos Humanos. La contratación, capacitación y atención del personal suele recaer en el propio dueño o en un gerente, quien divide su tiempo entre la operación diaria y la administración del negocio.

En este sentido, José Antonio Cuevas, socio fundador de Orienta, señaló que invertir en el bienestar de los colaboradores ya no debe verse como un beneficio exclusivo de las grandes corporaciones, sino como una estrategia para fortalecer la permanencia del negocio.

Acciones para fortalecer una Pyme en 2026. Más allá de la coyuntura económica, especialistas consultados coinciden en que las empresas que logran adaptarse comparten algunas prácticas.

Mantén las finanzas bajo control. Da seguimiento al flujo de efectivo, la cobranza y los pagos para evitar problemas de liquidez.

Aprovecha las herramientas digitales. Cobrar por QR, aceptar transferencias, vender por WhatsApp o utilizar apps para administrar ingresos puede simplificar la operación y mejorar la experiencia.

Diversifica tus ingresos. Evita depender de un sólo cliente, proveedor o canal de venta.