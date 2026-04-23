ABM reconoce trabajo de SSC-CDMX para prevenir delitos contra usuarios de servicios financieros

La Asociación de Bancos de México (ABM) reconoció el trabajo coordinado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en la prevención de delitos que afectan directamente a los usuarios de servicios financieros en la capital del país.

De acuerdo con información oficial, este reconocimiento se dio en el marco de una reunión considerada como “productiva” por ambas partes, en la que se destacó la colaboración interinstitucional para fortalecer la seguridad en operaciones bancarias, así como la protección del patrimonio de la ciudadanía.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el intercambio de información estratégica entre autoridades de seguridad y el sector bancario, lo que ha permitido mejorar la capacidad de respuesta ante delitos como robo, fraude y usurpación de identidad. Estas conductas, que impactan tanto a usuarios como a instituciones financieras, han sido atendidas mediante el uso de herramientas tecnológicas y esquemas de inteligencia.

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La SSC-CDMX subrayó que, gracias al monitoreo constante a través de cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad, se ha logrado detectar patrones delictivos, dar seguimiento a posibles responsables y, en algunos casos, concretar detenciones.

Este sistema de vigilancia se complementa con la generación de productos de inteligencia que facilitan la identificación de grupos o individuos dedicados a actividades ilícitas en el ámbito financiero.

Asimismo, se indicó que los protocolos de actuación han sido reforzados a partir de esta coordinación, lo que permite una intervención más eficiente ante incidentes que puedan poner en riesgo tanto la integridad física como los recursos económicos de los usuarios de servicios bancarios.

El reconocimiento de la ABM también pone de relieve la importancia de mantener canales de comunicación abiertos entre autoridades y sector privado, especialmente en un contexto donde los delitos financieros evolucionan constantemente, incorporando nuevas modalidades y tecnologías.

Finalmente, ambas instancias coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo estos mecanismos de colaboración, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y brindar mayor confianza a los usuarios del sistema financiero en la Ciudad de México.

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MSL