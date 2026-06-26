Impulsa Elisia inversiones por más de 870 millones de dólares en proyectos empresariales

Colón, Querétaro — Con inversiones superiores a los 120 millones de dólares y una contribución a la detonación de proyectos de empresas internacionales por más de 870 millones de dólares en Querétaro, Elisia fue sede de una jornada de trabajo con representantes de la American Society of Mexico (AMSOC), líderes empresariales, académicos y especialistas, orientada a fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos en educación, formación de talento, innovación y desarrollo económico regional.

El encuentro permitió analizar los retos que enfrenta Norteamérica para formar talento especializado y consolidar una mayor vinculación entre universidades, empresas y sectores productivos, especialmente en una región como el Bajío, donde la integración económica, la atracción de inversión y el crecimiento de industrias estratégicas demandan modelos educativos más conectados con las necesidades del mercado.

Como parte de las actividades, los participantes recorrieron las instalaciones de Elisia y conocieron los avances de este ecosistema educativo y tecnológico ubicado en Querétaro, así como los proyectos que impulsa para conectar educación superior, innovación, emprendimiento, industria y desarrollo económico.

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“Las regiones más competitivas del mundo han entendido que el desarrollo sostenible surge cuando educación, empresa, innovación y comunidad trabajan juntas. En Elisia estamos construyendo precisamente ese tipo de ecosistema. Nos honra recibir a líderes que comparten la visión de fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos para generar oportunidades de largo plazo”, señaló Antonio Díaz Arenas, Director de Expansión de Elisia.

Uno de los temas centrales de la jornada fue el papel de la educación como motor de competitividad y crecimiento económico. En ese sentido, Alexandra Strong, Vicerrectora de Elisia Education Hub, destacó la importancia de ofrecer a los estudiantes experiencias internacionales y una formación estrechamente vinculada con las necesidades del mercado laboral.

“El talento es el recurso más valioso para el futuro de nuestras comunidades. A través de Elisia Education Hub buscamos conectar a nuestros estudiantes con experiencias internacionales, empresas, innovación y liderazgo para prepararlos para competir y colaborar en un entorno global”, comentó.

Por su parte, el empresario Jaime Chico Pardo subrayó la necesidad de impulsar proyectos educativos alineados con las necesidades productivas del país.

“Este país necesita con urgencia iniciativas de esta naturaleza, que brinden educación de calidad. Proyectos como Elisia deben ser reconocidos y vinculados con la industria, porque las alianzas entre universidades y empresas son las que unirán más a nuestros países. El éxito que están teniendo en Elisia hay que replicarlo para integrar la educación con el trabajo”, afirmó.

Larry Rubin, Presidente de American Society of Mexico, destacó la relevancia estratégica del Bajío para la relación bilateral y la necesidad de fortalecer la conexión entre educación, inversión y desarrollo económico.

“La educación debe ir aparejada con las empresas y con lo que necesita la industria. Estados Unidos es el socio más importante de México y gran parte de nuestro crecimiento se explica por esta relación. Queremos fortalecer la presencia y el impacto de las inversiones estadounidenses en Querétaro y en la región Bajío”, señaló.

En el mismo sentido, Alejandro Ortega, Presidente de AMSOC Querétaro, destacó que modelos como Elisia contribuyen a acelerar la vinculación entre academia e industria para impulsar el desarrollo regional.

“Elisia es un ejemplo a seguir. Hoy celebramos el vínculo de la academia con la industria para impulsar el desarrollo de nuestra región”, expresó.

Finalmente, Enrique Huesca, CEO de American Society of Mexico, reconoció la importancia de generar espacios de diálogo y colaboración entre empresas, instituciones educativas y líderes de ambos países, con el fin de impulsar una región más competitiva, innovadora y preparada para los desafíos del futuro.

La jornada confirmó el interés compartido de fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos a través de la educación, la innovación y el desarrollo de talento. También refrendó el papel de Elisia como un ecosistema que, desde Querétaro, no solo forma capital humano, sino que contribuye a detonar inversión, vinculación productiva y nuevas oportunidades para la competitividad del Bajío y de Norteamérica.

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