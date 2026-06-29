Puente Rizo de Oro en Chiapas alcanza el 91% de avance; operará en septiembre

Obreros y maquinaria especializada trabajan en la colocación de dovelas y el armado de péndolas en la superestructura.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que dirige Jesús Esteva Medina, informa que el Puente Rizo de Oro que se construye en Chiapas, registra un avance de 91 por ciento.

Con una longitud de 2 kilómetros, su puesta en operación beneficiará a más de 300 mil habitantes de la región, quienes ahorrarán hasta una hora al cruzar la presa La Angostura, traslado que aún hoy se lleva a cabo a través de pangas o chalanas.

El Puente Rizo de Oro registra un 91% de avance y conectará de forma estratégica a los municipios de La Concordia y Chicomuselo. ı Foto: SICT

Con una inversión de mil 932 millones de pesos, los trabajos iniciaron en 2023 y se prevé finalicen a finales de septiembre del presente año; en la obra laboran 198 trabajadores con el apoyo de 75 máquinas.

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Ya terminó la instalación de 27 dovelas para el arco de acero de 2 mil 666 toneladas y están en proceso de colocación 37 dovelas que forman parte de la superestructura de 947 toneladas, además de la losa, en una extensión de 405 metros y la guarnición de 991 metros.

También se realiza el armado de 32 péndolas que servirán de sostén, 983 metros de parapeto, cuatro juntas de calzada y mil 681 metros cúbicos de pavimento.

El Puente Rizo de Oro, con 405 metros de estructura y 1.7 km de accesos, se ubica entre los municipios de La Concordia y Chicomuselo, en Chiapas y, junto con el puente La Concordia formarán un sistema estratégico y fundamental para la conectividad regional.

Con una inversión de mil 932 millones de pesos, la estructura de 2 kilómetros agilizará el cruce por la presa La Angostura. ı Foto: SICT

En su gira por Chiapas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía del titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, supervisó la obra y declaró que representa un reto de ingeniería especializada que destaca por su diseño arquitectónico.

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