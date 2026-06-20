En San Quintín, entrega CSP apoyos a jornaleros

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los avances del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas del municipio de San Quintín, Baja California, con quienes se comprometió a dar solución a diversos pendientes, con el objetivo de garantizar una vida y desarrollo digno.

La mandataria federal recordó que en esta región habitan familias provenientes de estados como Baja California, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero y otras entidades, que durante varios años han enfrentado diversas dificultades de vivienda, servicios básicos y demás, las cuales se comprometió a resolver al inicio de año.

El Dato: Un artículo publicado por The Guardian calificó a la Presidenta Sheinbaum como “la líder de izquierda más popular del mundo” y destacó que dirige un país “muy machista”.

“Eso se llama Plan de Justicia de San Quintín, que ustedes mejor que nadie sabe, porque las y los jornaleros agrícolas, muchos ya nacieron aquí, muchos vinieron de otros lados. Y vinieron acá porque a lo mejor no encontraban empleo ahí en donde nacieron, donde vivieron, donde está su familia, y han venido para acá. Y lo mejor que podemos hacer es mejorar su calidad de vida, para eso está el Gobierno.

“El Gobierno está para dar bienestar, para eso está el Gobierno de México, para eso deben de estar los gobiernos. Cero corrupción, todo el dinero para el pueblo de México. De eso se trata”, dijo.

Para ello, este viernes se entregaron 36 mil tarjetas del Bienestar para el mejoramiento de vivienda, que constará en un primer pago de 40 mil pesos que podrán ser utilizados para ampliar los hogares, hacer mejoras o reparaciones.

También se construirá un nuevo Hospital General, se realizarán obras de electrificación, abastecimiento de agua potable y entrega de recursos para mejorar infraestructura educativa.

El Hospital General de San Quintín tendrá capacidad para 80 nuevas camas hospitalarias para brindar atención a todas y todos de manera gratuita, sin importar su derechohabiencia; mientras que en educación se dieron recursos como parte del programa La Escuela Nuestra y anunció la construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

El director general del IMSS y coordinador del Plan de Justicia San Quintín, Zoé Robledo, precisó que el nuevo Hospital General se inaugurará a finales de este año y contará con tomógrafo, mastógrafo y atención para 14 especialidades médicas.

Además, la construcción de la Planta Desaladora de San Quintín inicia en agosto; suman 17 las obras de electrificación realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE); y concluyó la primera etapa del MegaBachetón y la pavimentación de 200 kilómetros, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, reportó que 36 mil 236 personas en San Quintín reciben alguno de los Programas para el Bienestar con una inversión de 729 millones 525 mil pesos.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agradeció el apoyo de la jefa del Ejecutivo Federal con este Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que busca saldar una deuda histórica y que tuvo continuidad en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Este es un plan que marca un antes y un después en una región que durante décadas fue olvidada e invisibilizada. Este Plan de Justicia significa dignidad, significa saldar una deuda histórica con miles de familias trabajadoras, muchas de ellas pertenecientes a los pueblos originarios que llegaron desde Oaxaca, Guerrero y otros rincones del país para hacer florecer esa tierra con el sudor de sus manos”, expresó.