México y Japón buscan ampliar cooperación económica y protección a ciudadanos

Los gobiernos de México y Japón acordaron trabajar en un memorándum de cooperación para proteger a sus ciudadanos en terceros países, además de impulsar una agenda económica que contempla nuevas inversiones, comercio y proyectos ambientales.

El compromiso surgió durante una reunión entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi.

El futuro instrumento permitirá que ambos gobiernos coordinen acciones de asistencia a sus connacionales en distintas regiones del mundo. La propuesta forma parte de los compromisos que las dos naciones buscan concretar dentro de su Asociación Estratégica Global.

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Respecto a la agenda comercial, los cancilleres revisaron los preparativos para celebrar en 2027 la primera sesión del Diálogo Económico de Alto Nivel, mecanismo con el que pretenden ampliar los intercambios bilaterales. También abordaron la instalación de una comisión de expertos que analizará las oportunidades de cooperación entre ambos países.

En la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (@MofaJapan_en), el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo, el ministro Toshimitsu Motegi (@moteging). El encuentro dio seguimiento a la visita que el ministro realizó a la… pic.twitter.com/Ii1eOZ2REV — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 13, 2026

Otro de los asuntos prioritarios fue el fortalecimiento de las cadenas de suministro en sectores estratégicos del Plan México, así como la promoción de inversiones japonesas y el incremento de las exportaciones nacionales.

Durante el encuentro, ambos funcionarios destacaron el lanzamiento de la Cámara de Comercio de México en Japón, organismo que tendrá al frente a un representante mexicano y cuyo objetivo consiste en facilitar las relaciones empresariales y abrir nuevas oportunidades de negocios.

La agenda incluyó, además, la revisión del proyecto conjunto para atender la presencia de sargazo en el mar Caribe, una de las iniciativas ambientales que desarrollan las dos naciones.

Velasco Álvarez sostuvo que los compromisos responden a los objetivos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

“Estos pasos concretos cumplen el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Sanae Takaichi de caminar con rumbo fijo hacia una relación más dinámica y de mayor alcance, frente a los retos del contexto internacional”, expresó.

Como parte de su primera visita de trabajo a Japón en calidad de canciller, el funcionario mexicano también intercambió opiniones con Motegi sobre la situación política y económica de Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, así como los principales desafíos geopolíticos.

La reunión dio continuidad a los acuerdos alcanzados durante la visita del ministro japonés a México en agosto pasado, cuando ambos representantes plantearon elevar el nivel de la relación bilateral y ampliar los mecanismos de colaboración.

“La reciprocidad de nuestros encuentros confirma que ambos gobiernos queremos un marco renovado en los ámbitos político, económico y de cooperación”, afirmó Velasco, quien destacó la importancia de mantener reglas internacionales que favorezcan la apertura comercial y el respeto a la soberanía.

Ambos gobiernos buscarán dar continuidad a estas iniciativas mediante los mecanismos diplomáticos y económicos existentes, con el propósito de ampliar una relación que, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuenta con más de cuatro siglos de antecedentes históricos.

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MSL