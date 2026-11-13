Los temas de este viernes

Mañanera de Sheinbaum: 13 de noviembre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Palacio Nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Foto: Especial
Por:
Yulia Bonilla

Este viernes 13 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

Te puede interesar:

- Ven tormenta en INE tras recorte y por acuerdo cuesta arriba en relevo de Taddei

- Va Gobierno también por consolidación del IMSS-Bienestar en 120 días

TE RECOMENDAMOS:
Este es el precio del dólar hoy.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 13 de noviembre: Noticias AL MOMENTO de sismos

- Seguridad social concentra 78% de alza en gasto en salud

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Réplica.

Réplica de Miguel Antonio Meza Estrada


Google Reviews