Decomisan 149 kilos de presunta metanfetamina; golpe de 40.3 mdp al narco

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron 149 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina durante un operativo en Culiacán, Sinaloa, que representaría pérdidas económicas por 40.3 millones de pesos para la delincuencia organizada, según cálculos de las autoridades militares.

La intervención ocurrió el 12 de noviembre, cuando efectivos federales y agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaron recorridos terrestres con apoyo de un dron, que permitieron localizar el cargamento y un vehículo.

De acuerdo con el informe de las comandancias de la III Región Militar y la Novena Zona Militar, el hallazgo forma parte de las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la institución no precisó el sitio exacto del decomiso ni reportó personas detenidas.

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El 12 de noviembre de 2026, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, aseguraron un vehículo y presunta droga en el municipio de Culiacán, Sinaloa.



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Ambos bienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar las investigaciones y practicar los análisis periciales correspondientes, que permitirán determinar la composición de la sustancia.

Previamente, el 3 de noviembre, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a dos hombres que transportaban 133 kilos de metanfetamina en la carretera Mazatlán-Culiacán. La droga permanecía oculta en un doble fondo del piso de un semirremolque.

Un día después fuerzas federales y estatales decomisaron 13 kilogramos de esa misma droga en los municipios de Concordia y Angostura. También aseguraron nueve kilos de precursores químicos. Durante ambas intervenciones capturaron a tres personas e incautaron armas, municiones y vehículos.

Según el balance de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, entre el 2 y el 8 de noviembre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno incautaron 150 kilos de metanfetamina, además de otras sustancias ilícitas. En ese periodo también localizaron dos laboratorios clandestinos y siete áreas de almacenamiento de químicos para fabricar drogas sintéticas.

Como parte de los resultados acumulados durante la actual administración federal, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el aseguramiento de más de 138 toneladas de metanfetamina y 53 mil 837 vehículos en operaciones del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

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MSL