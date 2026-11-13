Despega el Festival Internacional del Globo 2026 con pilotos de 25 países; Libia Dennise da la bienvenida

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el acto inaugural del Festival Internacional del Globo 2026, al que se espera la asistencia de alrededor de 400 mil personas durante cuatro días.

Libia Dennise le dio la bienvenida a la gente de Guanajuato, a los pilotos y sus equipos provenientes de 25 países, que hacen de este Festival Internacional del Globo un verdadero encuentro entre culturas, naciones y generaciones.

Cientos de aeróstatos provenientes de 25 países pintan el cielo de León en el arranque oficial del evento. ı Foto: Gobierno Guanajuato

“Hoy nos levantamos temprano para venir a este lugar donde ocurre la magia y me encanta ver esa magia en las familias que ya están aquí; felices para ver como se pinta de colores este cielo y que solo este Festival lo hace posible.

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“¡Qué viva el Festival Internacional del Globo!”, expresó la Gobernadora quien tuvo la compañía especial del niño Giovanni, salmantino que logró vencer al cáncer y que este día voló en uno de los globos aerostáticos.

El niño Giovanni celebra un vuelo especial en globo aerostático tras superar el cáncer, acompañado por autoridades estatales. ı Foto: Gobierno Guanajuato

En esta ceremonia se contó con la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien también dio la bienvenida a todos los visitantes que podrán disfrutar de este evento del 13 al 16 de noviembre, con la participación de 200 globos aerostáticos, que podrán admirarse durante los despegues matutinos y las Noches Mágicas.

Durante esta ceremonia inaugural, en donde también se contó con la asistencia de la directora general del FIG, Escandra Salim Alle, y autoridades de los tres niveles de gobierno, se desplegó una bandera monumental por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabeza la ceremonia inaugural del Festival Internacional del Globo 2026. ı Foto: Gobierno Guanajuato

En esta edición, también se realiza el Viernes de la Gente, una iniciativa impulsada por la Gobernadora del Estado para que más familias disfruten de este espectáculo de talla internacional, por lo que el acceso general es gratuito desde la mañana hasta la Noche Mágica y el concierto de Los Ángeles Azules.

La programación musical también incluye a Calvin Harris, Alok, Tyson O’Brien, Santos Bravos, Xavi y Christian Nodal.

Este año se estima una derrama económica cercana a los 950 millones de pesos.

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