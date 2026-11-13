Autopista Mante-Tula gana premio nacional de infraestructura en México

La Autopista Mante–Tula obtuvo el segundo lugar en la categoría de Infraestructura y Movilidad dentro de la edición 35 del Premio Obras Cemex.

La Autopista Mante–Tula obtiene el segundo lugar en la categoría de Infraestructura y Movilidad dentro de la edición 35 del Premio Obras Cemex, certamen nacional que reconoce los proyectos constructivos más destacados por su diseño, ingeniería y aportación al desarrollo de México.

La vía carretera facilita el tránsito directo de pasajeros y transporte de carga en Tamaulipas, al conectar de forma eficiente los municipios de El Mante, Ocampo y Tula, además de agilizar el acceso directo hacia la zona portuaria de Altamira.

El trayecto funciona como un eje de integración terrestre entre el sur del estado, el altiplano, el centro del país y el corredor industrial del Bajío, favoreciendo el intercambio comercial, la actividad industrial y el turismo en la zona huasteca.

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Durante las fases de revisión del proyecto, el gobernador Américo Villarreal Anaya subrayó que la obra abre nuevas oportunidades económicas para las comunidades locales y la zona conurbada integrada por Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Con una extensión de 106.69 kilómetros, la infraestructura incluye 22 puentes, pasos vehiculares y entronques. Entre sus elementos de mayor complejidad técnica sobresale el túnel Ing. Américo Villarreal Guerra, cuya longitud de 1.8 kilómetros lo sitúa como uno de los más largos del país.

El galardón de Cemex representa el segundo reconocimiento nacional para la vía en 2026, tras recibir en abril el premio de Desarrollo Sostenible del GRI Institute por implementar un programa ecológico con 300 mil árboles reforestados en 270 hectáreas y la reubicación de 32 mil plantas nativas.

La vialidad inició operaciones de manera parcial el 30 de marzo de 2026. Su concreción ocurrió luego de permanecer detenida por más de 15 años a causa de trámites inconclusos, hasta que el gobierno estatal regularizó los permisos administrativos y la liberación del derecho de vía.

En esta edición del certamen, el primer lugar de la categoría correspondió al Puente Las Truchas, en Nayarit, mientras que la vía tamaulipeca superó a otros proyectos carreteros del país para consolidar la modernización del transporte terrestre en la región noreste.

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JVR