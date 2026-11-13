INEGI reconoce los avances de Aguascalientes en vivienda, educación y condiciones laborales

Aguascalientes se posiciona entre las entidades con mejores indicadores del país en materia de vivienda y servicios, educación y condiciones laborales, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esta encuesta permite conocer los cambios registrados en la población y las viviendas del país cinco años después del Censo de Población y Vivienda 2020, así como identificar los avances alcanzados en distintos indicadores.

En materia de vivienda, Aguascalientes mantiene una amplia cobertura en servicios básicos. El 99.6 por ciento de las viviendas cuenta con agua entubada, indicador que coloca al estado en el primer lugar nacional, posición que mantiene desde el 2020.

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En educación también se observan avances. El grado promedio de escolaridad aumentó de 10.4 años en 2020 a 11 años en 2025, lo que permitió a Aguascalientes avanzar de la sexta a la tercera posición a nivel nacional.

En alfabetización, 98.4 por ciento de la población sabe leer y escribir, frente al 97.7 por ciento registrado en 2020. Este resultado coloca a la entidad en el quinto lugar nacional, una posición por encima de la obtenida en el ejercicio anterior.

En materia laboral y de seguridad social, 69.9 por ciento de la población cuenta con derechohabiencia afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porcentaje que representa un incremento respecto al 54.7 por ciento registrado en 2020 y que coloca a Aguascalientes en el tercer lugar nacional, esto significa que ahora más personas tienen un trabajo formal.

Asimismo, 77.7 por ciento de la población asalariada tiene acceso a prestaciones laborales, cifra superior al 76.9 por ciento reportado en 2020. Con este resultado, el estado se ubica en el sexto lugar a nivel nacional.

El acceso a internet también presenta un crecimiento importante. En 2025, 86.8 por ciento de las viviendas dispone de este servicio, frente al 61.1 por ciento registrado en 2020. Con este avance, la entidad pasó del séptimo al tercer lugar a nivel nacional; el acceso a computadora, laptop o tableta llegó a 47.8 por ciento, frente al 45.9 por ciento de 2020, lo que permitió al estado avanzar del quinto al cuarto lugar nacional.

Otro indicador favorable es la reducción del hacinamiento. La proporción de viviendas en esta condición disminuyó de 3.1 por ciento en 2020 a 1.3 por ciento en 2025, lo que coloca al estado en el tercer lugar nacional.

En cuanto a otros indicadores de los hogares, el 95.1 por ciento de las viviendas tiene acceso a alimentos, con lo que Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional, frente al 93.2 por ciento registrado en 2020.

Además, 67 por ciento de las viviendas cuenta con automóvil o camioneta, porcentaje superior al 62.3 por ciento registrado en 2020 y que ubica al estado en el quinto lugar nacional.

En conjunto, estos resultados muestran los avances de Aguascalientes y reflejan las buenas condiciones de vida de las familias, desde el acceso a servicios básicos y la educación, hasta la conectividad y la seguridad social.

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